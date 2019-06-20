Как эко-сознательность улучшает здоровье и помогает экономить время и деньги

В июле в издательстве «Попурри» выйдет перевод бестселлера Zero Waste Home Беа Джонсон, в котором она рассказывает, как и зачем сократить количество отходов семьи до литровой банки мусора в год. «Собака.ru» публикует отрывок из книги «Дом без отходов» о том, почему эко-сознательность выгодна не только планете, но и каждому отдельному человеку.

Выгоды безотходного образа жизни Принцип «ноль отходов» предлагает простое решение самых сложных экологических задач: он уменьшает загрязнение окружающей среды (за счет сокращения ядовитых выбросов в почву и воздух) и экономит природные ресурсы (благодаря сокращению потребления). Но достоинства безотходного образа жизни не исчерпываются одной только пользой для природы. Со временем принцип «ноль отходов» обогатит и вашу жизнь. Неискушенному наблюдателю (как мне когда-то) может показаться, что безотходный быт отнимает слишком много времени и денег. Но как далеки эти предположения от истины!

Материальная выгода Легче всего посчитать именно материальную выгоду безотходного быта. Мой муж Скотт вначале отнесся к отказу от мусора скептически, но когда посчитал, сколько удается сэкономить, окунулся в новую жизнь с головой. Вот как безотходный быт помогает экономить: 1. Приучает меньше покупать (быть, а не иметь). 2. Сокращает траты на хранение, содержание и починку. 3. Избавляет от необходимости покупать одноразовое. 4. Приучает покупать на развес, а это дешевле. 5. Избавляет от твердых отходов и, следовательно, от расходов на их вывоз. 6. Избавляет от необходимости покупать мусорные пакеты (подтекающий мусор компостируется). 7. Настраивает на покупку качественных товаров, а следовательно, на эффективную трату денег. 8. Поддерживает здоровый образ жизни и позволяет экономить на лечении. 9. Заставляет продавать ненужное и отдавать в прокат редко используемое. 10. Позволяет зарабатывать на продаже вторсырья напрямую переработчикам, а компоста — садоводам.

Польза для здоровья Польза безотходного образа жизни для здоровья связана главным образом с отказом от синтетики. Единственный побочный эффект — я стала гораздо чувствительнее к искусственным запахам и вкусу пластика, но это скорее плюс. В общем и целом наша семья стала значительно здоровее, а я всегда спокойна, что мои дети не едят продукты, упакованные в ядовитый пластик. Вот как безотходный быт оздоравливает семью: 1. Заставляет отказаться от пластиковых упаковок и таким образом уменьшает опасность отравления пищи вредными веществами (такими как бисфенол А — BPA), а воздуха — ядовитыми газами (например, из ПВХ). 2. Поддерживает повторное использование, а значит уменьшает выделение вредных газов в воздух из новых вещей. 3. Приучает применять натуральную косметику и бытовую химию без ядовитых химикатов (триклозан, парабены, синтетические отдушки и т. д.). 4. Поддерживает покупку товаров из переработанных материалов, а значит уменьшает выбросы вредных веществ при производстве. 5. Упрощает быт, уменьшает количество собирающих пыль предметов, а вместе с ними — и аллергических реакций. 6. Заставляет проводить больше времени на улице, дышать свежим воздухом, двигаться и получать витамин D. 7. Снижает потребление переработанных продуктов в пользу цельных. 8. Уменьшает вредное воздействие СМИ и рекламы на пищевые привычки. 9. Сокращает потребление мяса.

Экономия времени Наверное, самая приятная особенность жизни без отходов — свободное время. О чем еще мечтать в нашу эпоху тотальной спешки? Когда вы отказываетесь от ненужных вещей, подарков и привычек, быт становится эффективнее и не отнимает много времени. Простое хозяйство проще вести, а разобраться с мусором тем проще, чем меньше его в доме. Избавившись от груза лишних вещей и привычек, можно наконец пожить. А еще можно потратить освободившееся время на сотрудничество с другими людьми, поиск единомышленников и новые совместные начинания. Моя жизнь стала гораздо полнее, когда я смогла заниматься тем, что мне действительно интересно, и проводить время с теми, кого люблю. Это дало мне новые силы, знания, уверенность в себе и желание двигаться дальше. Появилась возможность сделать быт более экологичным, обеспечивать себя всем самостоятельно, попробовать себя во множестве дел и ремесел. Мои творческие способности раскрылись в полной мере только сейчас: я веду блог, пишу книгу. Я живу в согласии с собой и миром. Теперь я знаю, что быт отвлекает нас от наших корней, от природы, ее нужд и призывов. Жизнь без отходов соединила все разрозненные части меня воедино. Кто знает, какие подарки у нее для вас? C помощью правила пяти «О» можно наладить свой безотходный быт, упрощая, повторно применяя вещи и утилизируя их без остатка. Упрощая, мы избавимся от лишнего (первые два шага: откажитесь и ограничьте); повторно применяя, научимся максимально задействовать ресурс каждой вещи (третий шаг: опять используйте), а утилизируя без остатка, поймем, что делать с вещами, которые уже отслужили свой срок (четвертый и пятый шаги: отдайте на переработку и отправьте в компост). Жизнь без отходов — не только тяжкий труд. Она может быть красивой и приятной. Обещаю: вы не будете скучать по мусору.