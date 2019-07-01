Как Екатерина Смольникова и Виктория Шатова проводят благотворительные аукционы, на которых миллионы жертвуют Роналду и Вишнева

Основатели и идеологи инициативы Play and Help Екатерина и Виктория решили популяризировать идею благотворительности через личный пример известных личностей — в результате жены футболистов «Зенита» Игоря Смольникова и Олега Шатова помогли уже сотням людей.

Как начинался Play and Help Екатерина: Зачем помогать людям? Это простой вопрос, на который далеко не все могут ответить. Моя бабушка всегда жила скромно, даже бедно, но каждые выходные она варила суп и выходила на улицу кормить им бездомных. Это было потребностью ее души и было продиктовано верой. Виктория: Изначально мы не планировали создавать большой проект, но еще в 2014 году благодаря Диане Бабуриной (жена экс-вратаря «Зенита» Егора Бабурина. — Прим. ред.) начали ездить в Дом малютки Красносельского района, а потом в школу-интернат. Когда мы попали туда в первый раз, были шокированы: детей мыли хозяйственным мылом, а памперсы сушили на батареях. Екатерина: Я тогда ждала появления второго ребенка и очень остро реагировала на все, что касалось детей. Сначала мы помогали сами, закупали лекарства и все необходимое, а потом, сидя на кухне вместе с Аней Семак (жена экс-игрока, а ныне главного тренера «Зенита» Сергея Семака. — Прим. ред.), поняли, что если продавать дизайнерские вещи, то вырученные деньги могут пойти детям. Из этой мысли и родился проект. Виктория: Нас вдохновили благотворительные аукционы модели Лены Перминовой, но хотелось сделать что-то более массовое и связанное со спортом. Кажется, я сказала «Play», а Катя — «Help», так родился Play and Help.

Кому и как помогает проект Екатерина: Я выросла в Волгограде, мы с Игорем переезжали из города в город, а Петербург — мой дом уже почти шесть лет. Но именно в моем родном городе мне хотелось открыть детский центр реабилитации, потому что семьям с детьми-инвалидами в Волгограде приходится очень трудно, они выживают на пенсию в шесть тысяч рублей. Виктория: Сейчас в нашем центре получают бесплатную помощь около двухсот детей с различными диагнозами, от ДЦП до аутизма. С ними занимаются лучшие педагоги и гидрореабилитологи Академии физической культуры Волгограда. Благотворительность — это не опция для богатых. Любая сумма — десять рублей, сто, пятьсот — может помочь, если нас будет много

О звездах и их участии в Play and Help Екатерина: Нас часто называют благотворительным фондом, но это не совсем так. Мы созданы, чтобы фондам помогать, и работаем только с теми, кому доверяем на 100 %. Нам важно самим видеть, куда идут собранные нами деньги, и поэтому кроме публичных отчетов мы всегда напрямую контактируем с семьями, детьми или проектами, ради которых мы помогаем. Наш первый аукцион мы провели для фонда «Дети-бабочки», собрав на нем около 15 миллионов рублей и подключив к помощи всех, кого только могли: Криштиану Роналду, Андрея Малахова, Диану Вишневу, Евгения Плющенко. Все они поддержали нас абсолютно безвозмездно. Потом мы сделали еще один проект в Москве — для фонда «Жизнь в движении», и так началась наша дружба с Евгением Витальевичем Мироновым. Виктория: Я помню, как для этого первого проекта мы придумали целый спектакль вместе с ребятами из танцевальной группы «ЮДИ», которые в то время стали финалистами британской «Минуты славы». Мы хотели собрать деньги нескольким детям для протезирования, а в результате был открыт глобальный центр «Хочу ходить», который сможет помочь поставить на ноги сотни воспитанников детских домов. Екатерина: Многие думают, что звезд интересуют только деньги, но, когда мы делали проект, связанный с помощью хосписам, с Алисой Бруновной Фрейндлих, она даже не спросила о гонораре. То же самое было с Ксенией Раппопорт, Данилой Козловским, Сергеем Мигицко, Лизой Боярской, Андреем Ургантом, Леонидом Ярмольником, Сашей Петровым, Аней Чиповской, Паулиной Андреевой… Всех упомянуть невозможно, хотя очень хочется, ведь их поддержка чрезвычайно важна.

На Екатерине: блуза Chloe, платье Gabriela Hearst (все — ДЛТ). На Виктории: куртка Alexander McQueen , платье Victoria Beckham (все — ДЛТ)

Об отношении супругов к благотворительности и личном опыте Екатерина: Сначала наши мужья считали, что помогать надо тихо. Но, увидев, что большие проекты привлекают серьезные средства, сами стали их активными участниками. Зарплату сотрудникам Play and Help платят именно Игорь и Олег. Екатерина: Многие полагают, что о благотворительности нужно молчать, но я вот недавно ездила к мощам Николая Чудотворца в Бари и спросила у батюшки, нужно ли рассказывать о том, что мы делаем. Он ответил, что если наша цель — это не показать, какой ты хороший, а привлечь к проблеме больше людей, то говорить об этом нужно. Виктория: Говорить публично о том, что ты занимаешься благотворительностью, или нет — это личное дело каждого, но есть частные случаи, о которых можно и промолчать. Я, например, часто подаю бабушкам у церкви… Екатерина: Я никогда не подаю, потому что это бизнес. А ты, я помню, как-то раз одной бабушке дала пять тысяч. Виктория: Да, было такое (смеется), я была беременна, возможно, гормоны…

О том, помогает ли благотворительность разрушить стереотипы о футболистах и их женах Виктория: Зачем кому-то что-то доказывать? Мы занимаемся этим не для того, чтобы кто-то сказал: «Жена вот этого игрока думает только о шмотках, а вот Смольникова с Шатовой хорошие». Екатерина: Тем более многие уверены, что любой футболист сказочно богат. Но у каждого игрока есть своя цена, и если он эту цену не оправдывает, то становится неликвидным. Из-за травм его карьера может закончиться в любой момент. Поэтому думать о них как о людях, которые бьют по мячику и просто так получают миллионы, — это абсурд.

О том, что помогать легко Виктория: Благотворительность — это не опция для богатых. Любая сумма — десять рублей, сто, пятьсот — может помочь, если нас будет много. Екатерина: У нас есть проект «Школа Героев», который вообще не про деньги. Мы его придумали, чтобы люди, которые добились успеха своим трудом, приезжали в Детскую деревню — SOS (сообщества, в которых дети-сироты имеют возможность жить в семье и где им помогают адаптироваться к дальнейшей жизни, одна из таких деревень находится в городе Пушкине. — Прим. ред.) и делились личным опытом и жизненными уроками. У нас в деревне уже побывали олимпийские чемпионы, футболисты, хоккеисты, певицы Катя IOWA и Глюк'оZa, музыкант Антон Беляев, братья Запашные, Николай Валуев, многие другие, но главное — на каждом таком проекте у нас работают обычные люди-волонтеры, которые не менее важны и нужны. Виктория: Самое главное — сострадание и любовь. И если они есть, то ответ на вопрос «Как помочь?» найдется.

Репино на берегу Финского залива Поселок Куоккала, вошедший в состав Российской империи при Петре I, в 1917 году стал частью независимой Финляндии, а в 1940 году достался СССР в результате советско-финской войны. В 1948 году был переименован в честь художника Ильи Репина, который жил здесь в своей усадьбе «Пенаты» с 1899 года и был похоронен на ее территории в 1930-м.