«ВКонтакте» появился сервис для поиска доноров крови

В ходе акции, приуроченной ко Всемирному дню донора, также будет определен самый «отзывчивый» город России. Для этого нужно указать свою группу крови в приложении, после чего поделиться результатами на своей странице с хештегом #МояКровьТечётВГороде — например, #МояКровьТечётВПетербурге. Самый отзывчивый город объявят 21 июня.

Подобный проект запускается в третий раз — свои данные внесли уже более 4,5 миллионов человек. Акция проходит во всех городах России. Пользователи, заполняя анкету в приложении «День донора 2019», автоматически попадают в базу доноров — сервис сможет отправлять уведомления тогда, когда в городе участника появится потребность в заборе крови его группы.

В ходе акции, приуроченной ко Всемирному дню донора, также будет определен самый «отзывчивый» город России. Для этого нужно указать свою группу крови в приложении, после чего поделиться результатами на своей странице с хештегом #МояКровьТечётВГороде — например, #МояКровьТечётВПетербурге. Самый отзывчивый город объявят 21 июня.

Всемирный день донора был учрежден в мае 2005 года. Ежегодно он проводится 14 июня — в этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека. Инициаторами выступили четыре международные организации, призывающие к добровольной и бесплатной сдаче крови — ВОЗ, Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация Организаций доноров крови и Международное общество по переливанию крови.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила новый анимированный стикерпак: с его помощью пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха. Социальная сеть также создала первый благотворительный стикерпак в поддержку петербургского фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями.