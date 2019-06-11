Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней (будущее рядом!)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал переход с «пятидневки» на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, к переменам ведет технологический прогресс и перестройка мировой экономики. Будущее рядом!
Медведев выступил с заявлением на Международной конференции труд, которая проходит в эти дни в Женеве. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — отметил премьер-министр. Он также напомнил, что 100 лет назад Генри Фонд решился на сокращении рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда».
По мнению премьер-министра, «четырехдневка» станет результатом технологического прогресса и пересмотра понятий «рабочее место» и «рабочий день» — так, организации станут более лояльно относиться сотрудникам, выстраивая гибкие графики, внедряя дистанционные форматы и вызывая сотрудников по мере необходимости.
«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях. По мере того, как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства. Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений», — отметил глава кабмина.
Напомним, ранее Минздрав предложил разрешить работодателям увеличивать рабочий день для курящих сотрудников пропорционально времени, потраченному в курилке. Также стало известно, какая зарплата необходима россиянам для счастливой жизни (петербуржцам достаточно 160 тысяч!), средняя зарплата в Петербурге к 2021 году вырастет на 13 369 рублей, а еще посмотрите рейтинг районов с самыми высокими ставками оплаты за труд (и проверьте, не стоит ли перебраться!)
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