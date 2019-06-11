Премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал переход с «пятидневки» на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, к переменам ведет технологический прогресс и перестройка мировой экономики. Будущее рядом!

Медведев выступил с заявлением на Международной конференции труд, которая проходит в эти дни в Женеве. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — отметил премьер-министр. Он также напомнил, что 100 лет назад Генри Фонд решился на сокращении рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда».

По мнению премьер-министра, «четырехдневка» станет результатом технологического прогресса и пересмотра понятий «рабочее место» и «рабочий день» — так, организации станут более лояльно относиться сотрудникам, выстраивая гибкие графики, внедряя дистанционные форматы и вызывая сотрудников по мере необходимости.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях. По мере того, как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства. Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений», — отметил глава кабмина.