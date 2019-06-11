Роспотребнадзор заявил о необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки, а также прекращении захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных к употребления в пищу. Кроме того, ведомство совместно с Минприроды России выступило в поддержку инициативы введения запрета на продажу и производство одноразовых изделий из пластика, выдвинутого ранее депутатами Госдумы.

Проблемы экологии и утилизации отходов Роспотребнадзор и Минприроды России обсудили на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека — встреча была собрана в целью проработки наиболее приоритетных направлений политики в рамках национального проекта «Экология».

Так, Роспотребнадзор и Минприроды пришли к необходимости проработки вопроса о производстве одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли — его планируют поэтапно сокращать «вплоть до полного запрета». Также ведомства предлагают установить обязательные нормы многократного использования отдельных видов тары и упаковки, переработки упаковки для ее дальнейшего использования, а также использования в производстве материалов, способных саморазрушаться при определенных условиях — например, в компосте, под воздействием УФ-лучей или температуры.

Также ведомства обсудили вопрос об использовании пищевых отходов в биоэнергетике — для того, чтобы это стало возможным, необходимо установить запрет на захоронение еще пригодных употребления продуктов. Необходимым назвали и обязательную сертификацию товаров знаками «биоразлагаемая упаковка» или «экологически безопасная утилизация».