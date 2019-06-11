Роспотребнадзор заявил о необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки
Роспотребнадзор заявил о необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки, а также прекращении захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных к употребления в пищу. Кроме того, ведомство совместно с Минприроды России выступило в поддержку инициативы введения запрета на продажу и производство одноразовых изделий из пластика, выдвинутого ранее депутатами Госдумы.
Проблемы экологии и утилизации отходов Роспотребнадзор и Минприроды России обсудили на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека — встреча была собрана в целью проработки наиболее приоритетных направлений политики в рамках национального проекта «Экология».
Так, Роспотребнадзор и Минприроды пришли к необходимости проработки вопроса о производстве одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли — его планируют поэтапно сокращать «вплоть до полного запрета». Также ведомства предлагают установить обязательные нормы многократного использования отдельных видов тары и упаковки, переработки упаковки для ее дальнейшего использования, а также использования в производстве материалов, способных саморазрушаться при определенных условиях — например, в компосте, под воздействием УФ-лучей или температуры.
Также ведомства обсудили вопрос об использовании пищевых отходов в биоэнергетике — для того, чтобы это стало возможным, необходимо установить запрет на захоронение еще пригодных употребления продуктов. Необходимым назвали и обязательную сертификацию товаров знаками «биоразлагаемая упаковка» или «экологически безопасная утилизация».
«Накапливание отходов пластика является чрезвычайно важной проблемой для окружающей среды. Несмотря на существующий уровень технологического развития в сфере обработки и утилизации отходов, позволяющий использовать экологически безопасным способом все виды пластика, объем повторно вовлеченных в хозяйственную деятельность таких отходов, остается ниже, чем количество пластика, попадающего в окружающую среду», — отметили в Министерстве.
Напомним, ранее стало известно, что Минприроды готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. А в торговых сетях России начнут принимать пластиковые бутылки (в обмен на скидки!)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.