«Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК выступили с совместным заявлением в поддержку журналиста Ивана Голунова
Сегодня, 10 июня, номера газет «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК вышли с одинаковыми обложками. На первой полосе опубликовано совместное заявление редакций в поддержку корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, задержанного в Москве 6 июня.
Редакции трех газет не считают убедительными доказательства виновности Ивана Голунова и требуют проверки действий сотрудников МВД, которые проводили задержание журналиста «на соответствие законодательству». Редакции также не исключают, что задержание и последующий арест был связан с профессиональной деятельностью Ивана Голунова, о чем ранее также заявляла редакция интернет-издания «Медуза», в состав которой входит Голунов в качестве корреспондента отдела расследований.
«Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову. Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство», — говорится в заявлении.
Приводим текст совместного заявления редакций полностью:
Редакционное заявление газет «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК
6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов.
Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.
Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.
Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.
Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации.
Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации.
Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех
Напомним, корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан днем 6 июня, в 14:40, в Москве в районе Цветного бульвара. Сотрудники МВД утверждают, что при нем были найдены запрещенные вещества, как и при обыске квартиры — на фотографиях, сделанных у него дома, запечатлены пакеты с наркотическими веществами, перегонный аппарат, шприцы и листы с дозировками. По словам близких журналиста, только одна из девяти фотографий действительно была сделана в его квартире. Иван Голунов и его адвокат Дмитрий Джулая считают, что вещества были подброшены.
«Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной», — говорится в заявлении редакции «Медузы».
8 июня Никулинский суд города Москвы избрал мерой пресечений корреспондента домашний арест сроком до 7 августа. Ранее Голунову следствие предъявило обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Статья 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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