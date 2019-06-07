В Петербурге открыли бордель с секс-куклами. Это этично?

В Петербурге открылся досуговый центр Dolls Hotel — первый легальный городской бордель с секс-куклами. Его появление спровоцировало волну споров: одни люди уверены, что это лишь тренировочный центр для реальных изнасилований, другие — что это поможет в сексуальном образовании стеснительных мужчин, а также уменьшит количество заражений ВИЧ-инфекцией. «Собака.ru» узнала у руководительницы Кризисного центра для женщин Елены Болюбах, лидера движения за права секс-работниц «Серебряная Роза» Ирины Масловой и основателя Dolls Hotel Дмитрия Александрова, как повлияет это заведение на общество.

Елена Болюбах Руководительница «Кризисного центра для женщин», психолог «Мы как «Кризисный центр» не имеем права говорить, что у нас разное отношение к приобретению кукол и проституции. В обоих случаях главное, что мужчины будут покупать какое-то тело, а секс маркируется как услуга, оказываемая за деньги. Я не думаю, что создатели Dolls Hotel заботятся о женщинах – скорее всего, это реакция на то, что проституция является преступлением. Вполне вероятно, что на кукле мужчина просто потренируется, закрепит поведенческий паттерн и будет повторять его с живыми женщинами – покупая или принуждая их. Это нормализация насильственного отношения, здесь нет попытки выстраивания равных отношений, обсуждения того, что в сексе комфортно или дискомфортно обоим. Во главу угла ставится способность оплатить сервис, после чего его обязаны предоставить. Тем самым мужчина не учится быть этичным, а делает то, что хочет только он один, не пытаясь получать фидбек. Мужчины сами говорят о борделе, что им эта идея нравится, потому что они не должны прикладывать интеллектуальные и эмоциональные усилия, чтобы получить секс, у кукол нет потребностей. И это явно свидетельствует только об одном – эти люди не умеют и не хотят договариваться. Это абсолютно потребительский подход. Мне кажется, что это маленький шажок к легализации проституции. Создатель заведения говорит, что человек сможет выплеснуть негативную энергию на кукле и не делать ничего плохого с девушками, но мы знаем, что это работает не так. К нам в «Кризисный центр» постоянно обращаются женщины, партнеры которых, насмотревшись порно, пытаются навязать им экстраординарные сексуальные практики – чаще всего это связано с БДСМ и жестким насилием. В порно актрисы якобы получают от этого удовольствие, поэтому и мужчины, и следом за ними женщины думают, что это с ними что-то не так и просят найти им сексолога, чтобы им вдруг понравился, например, анальный фистинг. Люди усваивают модель поведения и пытаются перенести ее в реальную жизнь. Также и тут: появление подобного заведение будет повышать уровень насилия, провоцировать обезличивание женщины, которая воспринимается только как сексуальный объект, это дегуманизация и тренировочный полигон для изнасилований и убийств. Мы понимаем, что в куклы все играют в детстве, а потом нужны уже реальные люди. Сначала он будет душить куклу, поймет, что ему нравится, и сделает это с девушкой.

У мужчины всегда есть выбор – бить грушу в зале или жену, но большинство из них выбирают применять насилие к близким. Это действительно сбрасывание сексуального напряжения, но не в коем случае не метод его регуляции. Я видела комментарии о том, что, возможно, теперь упадет процент сексуального насилия, но мы точно знаем, что это не так, потому что изнасилование – это в первую очередь про власть, а не про секс. Я понимаю на примере всех случаев клиенток, насколько высок уровень мужской агрессии и потребности в насилии в обществе – именно это стало причиной появления такого места. В идеале эту проблему нужно решать просвещением, формированием культуры равенства и согласия. Нужно информировать общество о том, что можно по-другому и что в отношениях, в которых нет страха, а согласие всегда добровольно, находиться гораздо приятнее – и не нужно будет ходить к куклам».

Дмитрий Александров Основатель Dolls Hotel «Основной наш контингент – это одинокие мужчины, по статистике Испании, где тоже есть такое заведение, 30% их посетителей имеют физические или ментальные особенности, которые затрудняют для них общение с людьми в целом и с женщинами в частности. Остальные – люди, которые хотят разнообразить свою сексуальную жизнь, поучиться. У нас есть клиенты, которые, так сказать, тренируются перед общением с женщинами. Все-таки в нашей стране много людей, которые и в 20-25 лет сексуально зажаты, мало что знают про эту сферу жизни, может быть, у них была психологическая травма. С помощью этого сервиса они себя развивают. У нас, например, был постоянный клиент около 25 лет, который признавался в том, что боится общаться с женщинами, регулярно приходил, интересовался новинками, а потом пропал. Мы ему позвонили, а он сказал: «Спасибо, мне больше не надо». 20% посетителей у нас – это семейные пары, которые хотят попробовать секс втроем. По данным сексологов, с которыми мы консультировались, больше половины пар расстаются после такого эксперимента – неважно, удачным он был или нет. Кукла – это простой способ проверить, справитесь ли вы с этим, комфортно ли вам. Кому-то нравится, кто-то смеется, а кто-то ревнует и злится. Также куклы пользуются спросом у секс-инструкторов, которые на них демонстрируют разные практики во время занятий, их заказывают на мальчишники. Мы также доставляем кукол на дом – это избавляет самых застенчивых клиентов от необходимости общаться с персоналом. Мы не конкуренты реальным секс-работникам, наши два центра (второй Dolls Hotel около года работает в Москве – прим. ред) не сравнимы с многомиллиардным бизнесом, у нас разные сегменты. Но у нас, в отличие от них, все легально и безопасно. В России эпидемия ВИЧ-инфекции, половина секс-работниц являются носителями заболеваний, передающихся половым путем, и мы надеемся, что благодаря Dolls Hotel скорость распространения ВИЧ хотя бы немного снизится. Сегодня секс-игрушки есть в каждой второй квартире. Влияет ли использование вибратора на взаимоотношения между людьми? Мне кажется, нет, в этом смысле кукла – просто другой вид игрушки. В Азии это уже норма жизни, а у нас пока воспринимается как что-то необычное».