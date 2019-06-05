85% россиян готовы отказаться от использования пластиковых пакетов

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказали , что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 70% считают, что такая практика способна заметно сократить количество мусора и улучшить экологическую ситуацию. При этом 68% жителей страны используют такую упаковку для переноски купленных товарах.

Исследование показало, что 68% россиян пользуются одноразовыми пластиковыми пакетами для переноски купленных товаров. При этом 29% опрошенных используют их повторно для экономии, а 27% — с целью заботы об окружающей среде. Чаще всего так делает молодое поколение от 18 до 24 лет — 46%. Экологичные сумки из ткани есть у каждого десятого опрошенного, а в рюкзак покупки складывает только каждый пятый.

85% россиян допускают возможность отказаться или сократить использование одноразовых пластиковых пакетов — из них 39% полностью, а 46% частично. 70% респондентов назвали отказ от такого способа переноски возможностью заметно уменьшить количество мусора и улучшить экологическую ситуацию в стране.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей.