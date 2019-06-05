Мария Хорева и Джулиан Маккей объявляют лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Бизнес»

«Собака.ru» записала видеообращение: солистка Мариинского театра и солист Михайловского театра на 75-м этаже Лахта Центра объявляют лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Бизнес». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

Филипп Вольчек Основатель компании «Булочные Ф. Вольчека» Создатель сети всенародно любимых булочных Петербурга первую из них открыл пять лет назад, а сейчас в городе работает уже девяносто заведений — он заполнил нишу «просто булочных на углу возле дома» настолько органично, что сегодня кажется, будто они были всегда.

Мария Грудина Создатель курорта «Первая линия» Идеолог инновационного медицинского курорта на побережье Финского залива предлагает петербуржцам комплексный контроль за здоровьем и возможность жить до 120 лет, прекрасно выглядя и чувствуя себя: эффект достигается за счет инновационных разработок современной медицины.

Андрей Иванов Старший вице-президент по инвестициям, исследованиям и образовательным проектам компании JetBrains Топ-менеджер международной IT-компании, основанной петербуржцами, отвечает за ее масштабные образовательные программы. JetBrains, самый желанный работодатель для программистов Петербурга, активно участвует в подготовке специалистов для всего рынка ПО.

Петр Родионов Генеральный директор «Герофарм» Глава фармацевтической компании сделал ее ведущим производителем генно-инженерных инсулинов человека в России: мощностей «Герофарм» достаточно, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок и даже работать на экспорт. В 2018 году компания открыла новый завод в Пушкине.

Георгий Семененко Генеральный директор ПАО «Кировский завод» В рекордно короткие сроки завод разработал и запустил в серийное производство тракторы «Кировец» К-424 новой серии К-4 — и абсолютно новый для России продукт под неофициальным название «Кирюша» получился практически вдвое дешевле западных аналогов.

Светлана Соколова Генеральный директор группы компаний PROMT Технологии машинного перевода компании, создавшей первый онлайн-переводчик Рунета Translate.ru, применяют Amadeus, TripAdvisor и «Лаборатория Касперского». А в РЖД модули PROMT использовали для коммуникации между проводниками и иностранными болельщиками на ЧМ-2018.