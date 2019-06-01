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В Петербурге у Троицкого моста водитель въехал в толпу пешеходов. Пострадало трое человек, в том числе ребенок

  • Фото: «фонтанка.ру»

В Петербурге водитель автомобиля «Рено Логан» въехал в толпу людей, стоявших на перекрестке, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Легковой автомобиль в Петроградском районе не справился с управлением, под колёса попали пешеходы и велосипедист.

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По словам очевидцев автомобиль пролетел перекрёсток Каменноостровского проспекта на желтый сигнал светофора и уходя от столкновения въехал в людей. В результате аварии пострадали двое взрослых и ребенок восьми лет. Велосипедист после происшествия остался на дороге без движения. Состояние пострадавших оценивают как среднетяжелое.

22-летнего водителя от гнева толпы уберегли полицейские. 


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