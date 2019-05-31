Социальная сеть «ВКонтакте» запустила первый благотворительный стикерпак в поддержку петербургского фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями. Героями картинок для «важных переговоров» стали свинка Софи и слон Прабу — персонажи мультсериала «Летающие звери», которых несколько лет назад придумали аниматоры студии «Да» совместно с подопечными фонда.

Запуск стикерпака со свинкой Софи и слоном Прабу намечен на 1 июня — Международный день защиты детей. Приобрести стикеры можно будет в течение всего лета по цене в 63 рубля — вся прибыль с продажи набора, который можно найти в каталоге «ВКонтакте», будет перечислена в благотворительный фонд AdVita.

«Мы понимаем, что благотворительность — важная часть любого общества, и аудитория ВКонтакте — не исключение. Поэтому вместе с фондом AdVita решили запустить акцию, которая даст возможность пользователям VK внести свой вклад в работу благотворительной организации с помощью нетривиального инструмента — стикеров. Мы верим, что распространение стикеров окажет благотворное влияние на популяризацию помощи нуждающимся людям вокруг нас», — рассказала руководитель направления «Благотворительность» во «ВКонтакте» Екатерина Кочнева.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила новый анимированный стикерпак: с его помощью пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха. А еще петербургские художники создали миниатюры Эрмитажа, улицы Рубинштейна и еще 45 знаменитых зданий в поддержку фонда AdVita.