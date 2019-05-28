«РазДельный Сбор» перестанет принимать у петербуржцев стекло, макулатуру и пластиковые бутылки

На акциях петербургского экологического движения «РазДельный Сбор» перестанут принимать стекло, макулатуру и пластик с маркировкой PET/1. Решение стало необходимостью — количество участников акций растет, соответственно повышаются затраты на транспортировку мусора. При этом в организации уверены: город готов справиться с раздельной сортировкой вторсырья самостоятельно.

Как рассказала «Бумаге» председатель правления ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды Татьяна Нагорская, такое решение было необходимостью — количество участников «РазДельного Сбора» растет, затраты на транспортировку мусора повышаются, что не могут покрыть получаемые движением гранты. Нагорская также отметила, что в Петербурге «уже развита инфраструктура для их переработки» — поэтому стекло, макулатуру и пластик с маркировкой PET/1 перестанут принимать уже к сентябрю 2019 года.

Нагорская также отмечает, что таким решением организаторы объединения хотят «приучить» петербуржец заниматься раздельным сбором мусора самостоятельно. В будущем, при дальнейшем развитии городской инфраструктуры, «РазДельный Сбор» откажется принимать и другие виды вторсырья. Однако в зависимости от наличия пунктов приема в районах города на акциях могут начать принимать разное вторсырье, подчеркивает она.

Напомним, ранее самый молодой бартендер El Copitas Bar запустила акцию #formemorychallenge и призвала все бары Петербурга к осознанному потреблению. Первым делом 22-летняя Женя Зарукина приучила отделять стекло от общего мусора своих коллег из легендарного бара на Колокольной, 2, а теперь агитирует делать то же всех представителей барной индустрии города.