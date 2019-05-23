Петербургские фонари оборудуют передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи

Петербургские фонари планируют оборудовать передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи. С соответствующим предложением выступил вице-губернатор Максим Шаскольский — «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения датчиков, что может стать стимулом для более эффективной работы связи, а также снизить расходование бюджетных средств.

Сейчас «Ленсвет» рассматривает возможность применения фонарных опор — так, размещаемые объекты сотовых операторов должны соответствовать сложившемуся городскому архитектурно-эстетическому облику, а администрация города должна сохранить за собой право собственности на объекты наружного освещения. В случае возможного прекращения договора с поставщиками передатчиков мобильной связи должны быть продуманы решения, при которых демонтаж части фонарного столба, на которой располагался модуль, не нарушит саму конструкцию наружного освещения.

«Инфраструктура наружного освещения Петербурга открыта для внедрения инновационных цифровых технологий. Подведомственные предприятия должны работать максимально эффективно. Необходимо наращивать объемы ремонтных работ, ввода новых городских объектов, при этом не увеличивая нагрузку на тарифную составляющую. Одним из векторов развития может стать дополнительная коммерческая деятельность, доходы от которой предприятие, в частности, ГУП «Ленсвет», направит на реализацию работ по реконструкции и развитию объектов наружного освещения», — отметил вице-губернатор Максим Шаскольский.

5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций предыдущего поколения. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов «устройство к устройству», масштабные коммуникации между устройствами, а также существенно сокращать время задержки и расход аккумулятора устройства.