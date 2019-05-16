«Первый канал» аннулировал итоги голосования на шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» принял решение аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети». В нем победила дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу Микелла Абрамова - об этом сообщает РБК.

К проверке привлекли экспертов компании Group-IB, которая обнаружила накрутку голосов и использование ботов при голосовании за участницу. Канал отметил, что результаты проверки подтвердили «внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу». Всего в накрутке в пользу участника под номером 07 (под ним выступала Микелла Абрамова) было задействовано около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений: все номера принадлежат одному оператору и используют один тариф.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что 24 мая на «Первом канале» покажут прямой эфир, в котором «расставят некоторые точки над „i“».