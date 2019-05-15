«Ночлежка» открывает новый проект помощи бездомным «Ночной приют», который будет работать круглый год
Благотворительная организация «Ночлежка» уже этим летом запускает новый проект помощи бездомным людям «Ночной приют». Он станет дополнением к специальным пунктам обогрева, которые открываются сезонно и в самое холодное время — круглый год в «Ночном приюте» смогут переночевать 40 человек.
Одноэтажное модульное здание станет дополнением к сезонным пунктам обогревов, которые открываются в самое холодное время года. Внутри разместят кровати, два душа и туалет — устроенные так, что ими без посторонней помощи смогут воспользоваться малоподвижные люди и люди с инвалидностью. Также в «Ночном приюте» организуют небольшую прачечную из трех стиральных и сушильных машин, где постояльцы приюта смогут бесплатно выстирать и высушить свои вещи.
«Ночной приют» откроется на проспекте Девятого января, 8 уже этим летом, однако удобства появятся немногим позже — до конца года создатели проведут в здание воду и обустроят канализацию, а до этого времени люди смогут ночевать в нем и пользоваться биотуалетом. Открытие обойдется «Ночлежке» в 7 951 000 рублей — сумма необходима для изготовления самого здания, подключения к водоснабжению и электричеству, а также деньги пойдут на покупку мебели и внутреннюю отделку помещения.
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Проект «Ночного приюта»
«Ежегодно с октября по март, в самое холодное время, мы открываем Пункты обогрева. Это теплые палатки, где люди могут переночевать бесплатно и без каких-либо документов. Но Пункты обогрева — сезонный проект. И потому каждый раз мы с тяжелым сердцем закрываем последнюю палатку в середине апреля. Жить на улице трудно в любое время года, мы хорошо это знаем. И потому давно вынашиваем идею о месте, где бездомные люди смогут переночевать в течение всего года», — сообщают в «Ночлежке».
Помочь организации может любой желающий — организован сбор средств, присоединиться к которому можно здесь.
Напомним, 14 апреля благотворительная организация «Ночлежка» организовала работу однодневного кафе — оно появилось в зоне фан-променада перед матчем «Зенита» на «Газпром Арене». «Нетолерантное кафе» дискриминировало случайных посетителей по надуманным поводам для того, чтобы показать, с чем сталкиваются бездомные люди, пытаясь найти помощь. А еще «Ночлежка» установила специальные копилки, в которые можно можно пожертвовать жетоны на метро для бездомных людей.
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