Благотворительная организация «Ночлежка» уже этим летом запускает новый проект помощи бездомным людям «Ночной приют». Он станет дополнением к специальным пунктам обогрева, которые открываются сезонно и в самое холодное время — круглый год в «Ночном приюте» смогут переночевать 40 человек.

Одноэтажное модульное здание станет дополнением к сезонным пунктам обогревов, которые открываются в самое холодное время года. Внутри разместят кровати, два душа и туалет — устроенные так, что ими без посторонней помощи смогут воспользоваться малоподвижные люди и люди с инвалидностью. Также в «Ночном приюте» организуют небольшую прачечную из трех стиральных и сушильных машин, где постояльцы приюта смогут бесплатно выстирать и высушить свои вещи. «Ночной приют» откроется на проспекте Девятого января, 8 уже этим летом, однако удобства появятся немногим позже — до конца года создатели проведут в здание воду и обустроят канализацию, а до этого времени люди смогут ночевать в нем и пользоваться биотуалетом. Открытие обойдется «Ночлежке» в 7 951 000 рублей — сумма необходима для изготовления самого здания, подключения к водоснабжению и электричеству, а также деньги пойдут на покупку мебели и внутреннюю отделку помещения.