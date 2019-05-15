В «Севкабель Порту» пройдет воркшоп-мастерская Generations Stories — способ наладить понимание между поколениями

На территории городского пространства «Севкабель Порт» пройдет воркшоп-мастерская Generations Stories/«История поколений». В рамках встречи, которая состоится 26 мая, молодому поколению помогут наладить понимание со старшими, и наоборот — с помощью семейных фотографий.

Участникам будет предложено совместно составить историю своей семьи — с помощью фотокарточек. По мнению организаторов проекта Generations Stories/«История поколений», такой способ помогает обрести связь со своими корнями, а также переосмыслить себя в цифровую эпоху — составление фотоисторий семьи показывает, что между поколениями «гораздо больше общего, чем мы иногда думаем».

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться — после этого можно прийти на территорию «Севкабель Порта» с бабушкой или дедушкой, внуком или внучкой и фотографиями из семейных архивов. Если кто-то не может посетить воркшоп-мастерскую, предлагается прийти одному, захватит распечатанные фотографии — свои или архивные.

Generations Stories/«История поколений» создан студией визуальных коммуникаций «Гонзо-дизайн», которая занимается разработкой культурных, образовательных и бизнес-проектов, решающих социальные задачи. «В потоке рутинных дет и событий мы перестаем разговаривать друг с другом без спешки, постоянно куда-то торопимся. Особенно этот процесс заметен в общении старшего и младшего поколения — бабушки и дедушки все хуже понимают внуков, а внуки — их. Проект поможет поколениям говорить друг с другом по-новому, наладить диалог с помощью семейных фотографий», — рассказывают создатели.