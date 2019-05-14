Исследователь побил рекорд по глубоководному погружению в Марианскую впадину и обнаружил там пластиковый пакет

Американский исследователь Виктор Весково погрузился на дно Марианской впадины на глубину 11 километров и поставил рекорд по глубоководному погружению. До этого на дне Марианской впадины были только американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пиккард на батискафе «Триест» в 1960 году и режиссер Джеймс Кэмерон в 2012 году.

В ходе экспедиции Виктор открыл новые виды морских животных и обнаружил пластиковый пакет и конфетные обертки — об этом сообщает Би-би-си. Погружение в очередной раз подтвердило опасение ученых о том, что следы пластика можно найти даже в самых отдаленных регионах Мирового океана. Теперь планируется проверка обнаруженных существ на наличие микропластика в их организмах.

Ранее стало известно, что Минприроды готовит запрет на использование в России одноразовой пластиковой посуды.