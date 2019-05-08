Минпросвещения разработает правила ведения социальных сетей для педагогов
Министерство просвещения России планирует разработать концепцию ведения социальных сетей для педагогов. К составлению поправок в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» привлекут сторонних экспертов — прописанные в нем правила и рекомендации по самовыражению учителей в Сети могут вступить в силу уже к началу следующего учебного года.
Инициатива внесения поправок в Кодекс была внесена депутатом Госдумы Дмитрием Свищевым еще в конце марта — соответствующий запрос он послал в Минпросвещения. Правила и рекомендации по ведению личных аккаунтов в социальных сетях, по мнению главы Министерства просвещения Ольги Васильевой, должны урегулировать вопрос формирования профессионального имиджа всвязи с широким распространением интернет-коммуникаций и социальных медиа.
«В связи с этим в настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года», — приводит РИА «Новости» слова Васильевой.
Ранее Васильева заявила, что у педагогов должна оставаться личная жизнь, а проблемы, связанные с обсуждением их фотографий в социальных сетях, нужно решать деликатно. Она также уточнила, что «педагог — особая профессия, особая миссия», и не нужно вешать ярлыки на учителей — основной вопрос состоит в том, «что может педагог, а чего нет».
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Напомним, Татьяна Кувшинникова, 38-летняя учительница русского языка и литературы из Барнаула, была вынуждена уволиться после возникшей в ее сторону травли — она выложила на свою страницу во ВКонтакте фотографии в купальнике. На фото женщина сидит на спортивных брусьях в праздничном платье на фоне зимнего пейзажа. Татьяна пояснила, что состоит в федерации спортивного зимнего плавания «Белые медведи», ведет здоровый образ жизни, и, по ее мнению, фото может быть интересно только тем, что в легком платье она находится на улице зимой. На ее уроках начались постоянные проверки, и она решила, что не готова работать в такой обстановке.
В конце марта российские педагоги запустили флешмоб #учителятожелюди — они выкладывают в Instagram фото в купальниках, с татуировками и пирсингом в поддержку своей коллеги из Барнаула. «То, что сейчас происходит — травля. Вечный спор о том, должен ли хороший учитель быть хорошим человеком, перешел все допустимые границы. Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс. Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы», — подписала фотографию одна из участниц флешмоба.
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