Минпросвещения разработает правила ведения социальных сетей для педагогов

Министерство просвещения России планирует разработать концепцию ведения социальных сетей для педагогов. К составлению поправок в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» привлекут сторонних экспертов — прописанные в нем правила и рекомендации по самовыражению учителей в Сети могут вступить в силу уже к началу следующего учебного года.

Инициатива внесения поправок в Кодекс была внесена депутатом Госдумы Дмитрием Свищевым еще в конце марта — соответствующий запрос он послал в Минпросвещения. Правила и рекомендации по ведению личных аккаунтов в социальных сетях, по мнению главы Министерства просвещения Ольги Васильевой, должны урегулировать вопрос формирования профессионального имиджа всвязи с широким распространением интернет-коммуникаций и социальных медиа.

«В связи с этим в настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года», — приводит РИА «Новости» слова Васильевой.

Ранее Васильева заявила, что у педагогов должна оставаться личная жизнь, а проблемы, связанные с обсуждением их фотографий в социальных сетях, нужно решать деликатно. Она также уточнила, что «педагог — особая профессия, особая миссия», и не нужно вешать ярлыки на учителей — основной вопрос состоит в том, «что может педагог, а чего нет».