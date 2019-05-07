Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году.

«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал РИА «Новости» глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести полный запрет на на использование полиэтиленовых пакетов к 2025 году. Депутат считает, что за это время можно подготовиться к переходу на такой режим. «Со своей стороны считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу», — пояснил Власов. Он подчеркнул, что общий уровень количества таких пакетов к общему количеству мусора составляет существенный процент.

Дмитрий Медведев в эфире VKLive признал, что рано или поздно России придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды. «Иначе это не отрегулировать», – считает он. Премьер-министр сослался на опыт ЕС, власти которого решили «в качестве стандарта ввести отказ от пластиковой посуды». А еще указал, что использование пластиковой посуды может быть выгодно производителям, но это не очень хорошо для природы.

Напомним, Европарламент запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей.