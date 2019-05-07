ООН: миллион видов животных и растений находится под угрозой вымирания из-за деятельности человека

Организация Объединенных Наций подготовила масштабный доклад о состоянии животного и растительного мира Земли. В документе, над которым работали специалисты более 50 стран на основе 15 тысяч научных исследований, говорится о возможности вымирания миллиона биологических видов из-за деятельности человека — уже в ближайшие десятилетия.

Как отмечается в докладе ООН, человеческая деятельность в последние 50 лет наносит больший урон природе, чем ранее — это связано с двукратным ростом численности населения и четырехкратным ростом экономики. В ближайшие десятилетия может исчезнуть в общей сложности один миллион видов животных и растений из восьми ныне существующих на планете. 5,5 миллиона из них — насекомые.

Авторы доклада указывают на необходимость изменения подхода к поняти «хорошего качества жизни» — так, вместо ВВП предлагается перейти на более комплексный подход, который должен учитывать не только потребление, но и долгосрочные последствия человеческой деятельности.

В докладе ООН также приводятся примеры исчезновения отдельных видов из-за деятельности человека. Вот некоторые из них. За последние 500 лет вымерло 680 видов позвоночных и 9% видов домашних животных. С 1900 года количество видов животных и растений на суше сократилось на 20%. С 1980 по 2000 годы уничтожено более 100 миллионов гектаров тропических лесов в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Из-за интенсивного использования почвы обеднели — теперь они приносят на 23% меньше урожая, чем несколько десятилетий ранее. Ежегодно человечество производит 300-400 миллионов тонн отходов тяжелых металлов и токсичных веществ, а загрязнение поверхности Земли пластиком выросло с 1980 года в 10 раз. Площадь городов увеличилась за последние 27 лет в два раза, а количество болот за последние 300 лет уменьшилось в семь раз.