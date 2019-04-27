«Первый канал» проверит результаты голосования финала шоу «Голос. Дети» на наличие махинаций

Слухи о возможной проверке результатов шоу подтвердились — как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Первого канала», в ходе финального голосования шестого сезона проекта «Голос. Дети» оператором, осуществлявшим прием и подсчет голосов, действительно были отмечены «некоторые аномальности». «Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», — сообщают представители канала изданию.

«Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену «Голоса» на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем», — сообщил РБК генеральный директор «Первого канал» Константин Эрнст.

«Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель — это их проблемы. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», — поддержал решение дирекции канала ведущий шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев.