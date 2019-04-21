Экзит-полл: Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины с 73,2% процентами голосов

На Украине прошел второй тур президентских выборов. Уже сейчас национальный экзит-полл говорит о победе кандидата Владимира Зеленского — он набрал 72,2% голосов. Действующий президент страны Петр Порошенко набрал 25,3%. По данным ЦИК Украины, на выборах президента к 20:00 проголосовали 57,55% избирателей по данным трех округов.

Согласно данным соцопросов, проведенных перед началом второго тура выборов президента Украины, Владимира Зеленского были готовы поддержать более 70% жителей страны, за Петра Порошенко отдать свои голоса — около 25%. В МВД и ЦИК Украины сообщают, что на данный момент массовые нарушения, которые могли бы повлиять на результаты президентских выборов, не зафиксированы. Однако как сообщает РИА «Новости», к 19:00 по московскому времени полиция Украины получила 1167 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 15 уголовных дел, но они, по мнению ЦИК, незначительные — в основном касающиеся незаконной агитации, фотографирования и порчи бюллетеней, а также подкупа избирателей.

По данным ЦИК, активнее всего голосовали в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Всего на территории страны работали 29982 участка. На одного из основных кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского был составлен протокол за незаконную агитацию — это произошло из-за того, что после голосования кандидата журналистами были сделаны фотографии, на которых видно, за кого он отдал голос. За нарушение Зеленского оштрафуют на сумму от от 510 до 850 гривен (от 1200 до 2000 рублей), наказание определит суд.

«Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что говорили, видимо, не вышла бы за меня. Спасибо родителям моей жены, моих детей, всей моей семье. Я хочу увидеть каждый город, каждую область Украины, говорить с людьми об их проблемах. И мы будем решать вопросы с моей честной демократической молодой командой», — выступил Зеленский с речью после объявления результатов второго тура выборов.

«Результаты экзит-полла очевидны. Они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить. Так решило большинство украинцев. Я принимаю это решение. Я иду из офиса, но остаюсь в политике. Я буду бороться за Украину!», — ответил Порошенко на результаты.

Владимир Зеленский — украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актер, режиссер, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». О намерении выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины Зеленский объявил в конце 2018 года — от партии «Слуга народа».