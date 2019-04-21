Власти Шри-Ланки установили личности предполагаемых организаторов серии взрывов в стране

Власти Шри-Ланки установили, кто был организатором серии взрывов в стране сегодня, 21 апреля — на гостиницы и церкви Коломбо и пригорода за сутки было совершено восемь атак. По последним данным, серия взрывов унесла жизни 207 человек, ранены около 450. Как сообщалось ранее, россиян среди пострадавших нет.

Издание The Straits Times со ссылкой на министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена сообщает о том, что власти установили личности организаторов взрывов. В настоящий момент задержаны семь человек. «Мы будем преследовать их, к какому бы религиозному экстремизму они ни были причастны. Мы примем меры против них и не позволим им действовать в этой стране», — заявил министр. Имена задержанных не разглашаются, однако ранее были опубликованы имена двух из них — некто Абу Мухаммад и Захран Шахин.

В настоящее время в стране заблокированы все платформы социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, с целью предотвращения распространения «неверной и неправильной» информации о терактах. В стране также введен комендантский час.

Ранее, по предварительной версии правительства, серию взрывов могли совершить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ). «Лента.ру» со ссылкой на AFP сообщает о том, что предупреждения о готовящихся терактах поступали за десять дней до случившегося. Информация была получена от неназванной «иностранной разведывательной службы». Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.

Целями атак организаторов серии взрывов стали три католические церкви, три пятизвездочных отеля Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, еще два взрывных устройства были активированы на улицах города — рядом с зоопарком в городе Дехивале и в районе Дематагода. Об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация. Сообщается, что по меньшей мере два взрыва были совершены террористами-смертниками. По последним данным, серия взрывов унесла жизни 207 человек, ранены около 450. Как сообщалось ранее, россиян среди пострадавших нет.