Власти Шри-Ланки установили личности предполагаемых организаторов серии взрывов в стране
Власти Шри-Ланки установили, кто был организатором серии взрывов в стране сегодня, 21 апреля — на гостиницы и церкви Коломбо и пригорода за сутки было совершено восемь атак. По последним данным, серия взрывов унесла жизни 207 человек, ранены около 450. Как сообщалось ранее, россиян среди пострадавших нет.
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@aashikchin
Издание The Straits Times со ссылкой на министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена сообщает о том, что власти установили личности организаторов взрывов. В настоящий момент задержаны семь человек. «Мы будем преследовать их, к какому бы религиозному экстремизму они ни были причастны. Мы примем меры против них и не позволим им действовать в этой стране», — заявил министр. Имена задержанных не разглашаются, однако ранее были опубликованы имена двух из них — некто Абу Мухаммад и Захран Шахин.
В настоящее время в стране заблокированы все платформы социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, с целью предотвращения распространения «неверной и неправильной» информации о терактах. В стране также введен комендантский час.
Ранее, по предварительной версии правительства, серию взрывов могли совершить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ). «Лента.ру» со ссылкой на AFP сообщает о том, что предупреждения о готовящихся терактах поступали за десять дней до случившегося. Информация была получена от неназванной «иностранной разведывательной службы». Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.
Целями атак организаторов серии взрывов стали три католические церкви, три пятизвездочных отеля Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, еще два взрывных устройства были активированы на улицах города — рядом с зоопарком в городе Дехивале и в районе Дематагода. Об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация. Сообщается, что по меньшей мере два взрыва были совершены террористами-смертниками. По последним данным, серия взрывов унесла жизни 207 человек, ранены около 450. Как сообщалось ранее, россиян среди пострадавших нет.
Ростуризм экстренно предупредил россиян о происходящем на острове. «Учитывая повысившиеся риски в области безопасности на территории Шри-Ланки, Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральное агентство по туризму рекомендуют российским гражданам, находящимся в стране на отдыхе, проявлять бдительность и осторожность, соблюдать меры личной безопасности, не покидать курортные зоны, воздерживаясь от посещения мест массового скопления людей, следовать указаниям местных властей», — сообщили в агенстве.
Напомним, в ночь католической Пасхи на острове Шри-Ланка произошло шесть взрывов. Позже в столице острова Коломбо и пригородах прогремело еще два взрыва. Местные СМИ без ссылок на источники сообщали о 160 погибших и 360 пострадавших. Однако Reuters со ссылкой на заявления официальных представителей властей сообщали о 138 погибших. По словам министра экономических реформ и государственного распределения страны Харша де Силва, среди жертв есть иностранцы — сотрудники полиции сообщают о по меньшей мере 35 иностранцах, среди которых американцы, британцы и голландцы.
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