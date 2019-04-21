UPD: в церквях и отелях на Шри-Ланке произошло семь взрывов — власти острова сообщают о 138 погибших

В ночь католической Пасхи на острове Шри-Ланка произошло шесть взрывов. Три из них прогремели в храмах, где совершали богослужения, остальные — в отелях столицы страны Коломбо и других частях страны. Местные СМИ без ссылок на источники сообщали о 160 погибших и 360 пострадавших. Однако Reuters со ссылкой на заявления официальных представителей властей говорит о 138 погибших . Россиян среди них по-прежнему нет.

Российское посольство выясняет ситуацию — по предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет. «По предварительным данным из компетентных органов, граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате взрывов в церквях в Шри-Ланке нет, но посольство проясняет ситуацию окончательно. Предпринимаются меры по обеспечению безопасности, российские туристы также проинформированы о ситуации, в том числе через Twitter и Facebook», — рассказал РИА «Новости» посол России на Шри-Ланке Юрий Материй.

UPD: На Шри-Ланке произошел новый взрыв. В седьмой раз взрыв прогремел в отеле Tropical Inn в пригороде Коломбо, расположенный рядом со столичным зоопарком. AFP сообщает о двух жертвах взрыва.

По словам министра экономических реформ и государственного распределения страны Харша де Силва, среди жертв есть иностранцы. После взрывов в отелях и церквях усиленные меры безопасности введи к аэропорту Коломбо на Шри-Ланке. «SriLankan Airlines просит всех пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Коломбо Bandaranaike (BIA), прибывать в аэропорт за четыре часа до вылета в связи с мерами безопасности, которые были усилены после инцидентов в стране этим утром», — сообщила авиакомпания SriLankan Airlines в своем Twitter-аккаунте.

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