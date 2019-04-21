UPD: в церквях и отелях на Шри-Ланке произошло семь взрывов — власти острова сообщают о 138 погибших
В ночь католической Пасхи на острове Шри-Ланка произошло шесть взрывов. Три из них прогремели в храмах, где совершали богослужения, остальные — в отелях столицы страны Коломбо и других частях страны. Местные СМИ без ссылок на источники сообщали о 160 погибших и 360 пострадавших. Однако Reuters со ссылкой на заявления официальных представителей властей говорит о 138 погибших. Россиян среди них по-прежнему нет.
Российское посольство выясняет ситуацию — по предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет. «По предварительным данным из компетентных органов, граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате взрывов в церквях в Шри-Ланке нет, но посольство проясняет ситуацию окончательно. Предпринимаются меры по обеспечению безопасности, российские туристы также проинформированы о ситуации, в том числе через Twitter и Facebook», — рассказал РИА «Новости» посол России на Шри-Ланке Юрий Материй.
UPD: На Шри-Ланке произошел новый взрыв. В седьмой раз взрыв прогремел в отеле Tropical Inn в пригороде Коломбо, расположенный рядом со столичным зоопарком. AFP сообщает о двух жертвах взрыва.
По словам министра экономических реформ и государственного распределения страны Харша де Силва, среди жертв есть иностранцы. После взрывов в отелях и церквях усиленные меры безопасности введи к аэропорту Коломбо на Шри-Ланке. «SriLankan Airlines просит всех пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Коломбо Bandaranaike (BIA), прибывать в аэропорт за четыре часа до вылета в связи с мерами безопасности, которые были усилены после инцидентов в стране этим утром», — сообщила авиакомпания SriLankan Airlines в своем Twitter-аккаунте.
Внимание! На следующих видео и фотоматериалах изображены сцены не для слабонервных.
Two more explosions reported at Shangri-la & Cinnamon Grand Hotels in Colombo! #lka #srilanka— vijay bala (@vj2563) 21 апреля 2019 г.
Catch the Real Time Updates on Insta - @saksivarnan pic.twitter.com/SOjdZ9Rc09 https://t.co/SOjdZ9Rc09
An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 апреля 2019 г.
Several expositions reported in five star hotels in Colombo #lka pic.twitter.com/olNylW8nCG— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 апреля 2019 г.
National Hospital receives injured. Reportedly another explosion in #CinnamonGrand. #explosion #lka #Colombo #EasterSunday #SriLanka. pic.twitter.com/15KTBvJpRI— Ashwin Hemmathagama (@AHemmathagama) 21 апреля 2019 г.
Images from Batticaloa church burning.. according to the ground sources severe casualties reported and most of them are #children #lka pic.twitter.com/pTIEsroAN6— Raghu B (@JBRBALA) 21 апреля 2019 г.
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