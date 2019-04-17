Инструкция: как узнать историю своей семьи

Создательница проекта @from_past_with_love, исследовательница семейных историй Мария Тычинина изучает старинные открытки и узнает по ним историю адресата, а иногда и отправителя. Специально для «Собака.ru» Мария составила подробную инструкцию для тех, кто давно хотел узнать, кем были его предки, но не знал, с чего начать.

О проекте From past with love Я исследую старинные открытки, чтобы показать: если я могу узнать родословную нескольких поколений по кусочку картона, не имеющего ко мне никакого отношения (их я нахожу на барахолках, в магазинах старой книги и в интернете), то на что способны вы, явно имея куда более богатый набор данных? Расследование открытки – это пример того, на что способен исследователь семейной истории. Зачем интересоваться родословной? Это уникальная и чуть ли не единственная возможность стать героем настоящего детектива, где главная роль – ваша. Основываясь на своей практике и опыте коллег, скажу: не бывает людей с одинаковыми историями, каждая уникальна и с легкостью переплюнет телевизионный сериал. Но с чего начать изучение? Первый шаг: опрос родственников и сбор документов Многие почему-то пропускают эту часть работы, хотя опросить родных куда проще и быстрее, чем тратить время, просиживая штаны в архиве. Простой разговор с бабушкой сэкономит вам год-другой. Задайте вопросы не только старшим родственникам, а всем. У каждого в памяти может сохраниться свой уникальный и необходимый кусочек информации – причем человек может и не подозревать, что эти факты представляют ценность. Попытайтесь поговорить даже с теми, с кем видеться по тем или иным причинам не хочется. Чудо генеалогии заключается в том, что она объединяет людей и помогает решить многие семейные конфликты (увидеть, как вечно угрюмый двоюродный дядя увлеченно рассказывает о ваших общих предках и узнать, что он вовсе не угрюмый, бесценно).

Кроме того, не стоит пренебрегать социальными сетями – ищите возможных родственников и смело им пишите. У меня не раз бывало так: человек обратился за помощью с минимальными исходными данными, найти почти ничего не удавалось, и тут выяснилось, что у него на примете есть пара страничек во «ВКонтакте» или Facebook. И за несколько сообщений мы узнавали то, что пытались обнаружить месяцы. Что касается сбора документов, то тут, конечно, пригодятся все бумажки. Однако в первую очередь мы ищем свидетельства о рождении, браке, смерти, военный и партийный билеты, документы об образовании, трудовую книжку. Особое внимание уделите фотографиям, причем лицевая часть нас интересует в меньшей степени. Да, какие-то данные можно вычислить по форме военных, студентов (тот же Горный институт), учеников гимназий, представителей некоторых профессий. Но для новичка важнее оборотная сторона, на которой написаны имена и даты. Важно: не выбрасывайте старые открытки и письма! Почтовые карточки – это идеальный объект для исследования, где указаны дата, адрес проживания, ФИО. В дореволюционных – еще и статус, род деятельности, это уникальная биографическая информация.

А Шаг второй: систематизация Еще один важный этап, который многие пытаются игнорировать – мол, я и так все помню. Увы, но опыт показывает: что не записано, того нет. Без структурированных заметок (я рекомендую делать их и в электронном, и в письменном виде) вы можете упустить целый ряд важных зацепок, и со временем поиск станет хаотичным и потому неэффективным. На что следует сделать особый упор в систематизации? Во-первых, удалось ли понять сословие и род деятельности вашего пращура. Крестьян ищут одним образом, духовенство – другим, у каждого сословия есть своя специфика. Во-вторых, к какому вероисповеданию он относился – иудей, православный, католик, старообрядец? Религиозная принадлежность также повлияет на путь ваших изысканий. В-третьих, стремитесь установить как можно больше адресов жительства и работы. Даже ответ в стиле «бабушка жила на Фонтанке» уже лучше, чем пространное «где-то в Петербурге». Шаг третий: интернет-поиск Без Google сегодня никуда: сюда же можно смело добавить работу с гугл-книгами и адрес-календарями вроде «Весь Петербург» (опубликован на сайте Российской национальной библиотеки). Кроме того, есть множество онлайн-баз, их можно поделить на два типа: связанные с войнами и репрессиями. Это события, которые затронули практически каждую семью в России. По Великой Отечественной войне, например, есть отличная база «Память народа», по Первой мировой – портал gwar.mil.ru. Особое внимание уделено периоду Блокады Ленинграда. На базе Российской национальной библиотеки есть проект «Возвращенные имена. Книги памяти России», где есть списки погибших с указанием ФИО, адреса регистрации, годом рождения и местом захоронения, есть здесь раздел, посвященный и репрессированным. Но основными площадками по этому вопросу являются портал «Открытый список» и «Мемориал». Это далеко не полный список онлайн-баз, к тому же, если вы не нашли в них своих предков, это не значит, что войны и репрессии не коснулись вашей семьи – они продолжают пополняться и сегодня.

Шаг четвертый: работа в архиве В России есть огромное количество архивов, одних только учреждений федерального значения 16 штук (в них хранятся документы из разных регионов), а еще есть и муниципальные, и частные, архивы МВД, загсов и так далее. Что, скорее всего, понадобится вам? ГАРФ – «Государственный архив Российской федерации», где, в числе прочего, хранятся документы по репрессированным, РГАСПИ – «Российский государственный архив социально-политической истории» и, если дела в поиске пойдут хорошо, то и РГАДА – «Российский Государственный Архив Древних Актов», где есть бумаги начала XX, XIX, XVIII веков, а также средневековой Руси. Информация по военным хранится в трех отдельных архивах – РГВИА (дореволюционный период), РГВА (послереволюционный период) и отдельно ЦАМО («Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации», с 1941 года и до конца 1980-х). Маленький сюрприз: документы по флоту находятся в других учреждениях, разделенных все по тому же принципу. Начать свое исследование стоит с «базовых» архивов, которые есть в каждом городе. Обычно их два (в некоторых городах объединены в один): для документов по дореволюционному послереволюционному периодов (причем у дел «партийных» частенько есть отдельный архив). С какого начать? Я бы рекомендовала двигаться по порядку: советский период – царское время. Часто в послереволюционных архивах можно найти информацию, о которой семья даже не подозревала – кто-то что-то недосказал, забыл, скрыл. У архивов этого периода, правда, есть один минус: исследователям там доступны документы не моложе 1943 года. Получить все остальное можно только при условии подтверждения родства с пращуром. По «Закону о защите персональных данных» любой желающий имеет право на доступ к документу по истечении 75 лет со дня его создания, в случаях с записями актов гражданского состояния этот срок увеличивается до 100 лет.

В остальном все просто: берешь паспорт, приходишь в архив, заполняешь анкету, узнаешь номер документа (он состоит из трех значений – фонд, опись, дело), заказываешь, работаешь. Идти нужно с конкретной целью и планом действий. Архивисты с радостью вам помогут, но только в том случае, если вы четко опишете свои задачи и будете обладать достаточным количеством информации (возвращаемся к вопросу о ее сборе и систематизации). Три принципа поиска документов Первый: историю родителей можно узнать через детей – по крайней мере, в том случае, когда о них ничего неизвестно. Например, в свидетельстве о рождении малыша всегда есть информация о маме и папе. Второй: так сложилось, что информация по негативным поводам фиксировалась лучше и подробнее, чем по позитивным. То есть, чем чаще ваш предок грешил, тем больше информации о нем сохранилось. О сестре своей прабабушки я узнала только потому, что она прогуляла работу и получила выговор. А еще богатый биографический материал мне дал порез, который мой прапрадед получил, когда чистил рыбу (и обратился в больницу предприятия, где работал). Всегда информативны доносы, жалобы и негативные характеристики, а положительные описания человека, напротив, крайне скудные и скучные.