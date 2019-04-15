Как работает самый большой в Петербурге магазин товаров без упаковки

На Петроградской стороне почти месяц назад открылся самый крупный в городе магазин без упаковки «Крупа». В нем можно на развес купить любые крупы и макароны, бобовые, муку, орехи, специи, сухофрукты, бытовую химию и уходовую косметику, а также замену одноразовым вещам – трубочки, восковые салфетки, мешочки, диски. Создательница магазина Александра Рощина написала для «Собака.ru» колонку о том, как и зачем она стала заниматься эко-бизнесом и как советские практики возвращаются в нашу жизнь, приобретая новый смысл.

Недавно я открыла магазин товаров без упаковки в Петербурге – это уже третий подобный в городе (есть еще B12 zero waste на Васильевском острове и «Покупай правильно» на «Проспекте Просвещения»), но единственный в своем роде. Мы сделали упор на эстетику, при этом не забывая о функционале. Я вдохновлялась картинками из Pinterest – фотографии контейнеров, полочек и корзин заставляли меня мыслить по-новому, ведь в России принято делать упор на практичность, а не красоту. У нас считается, что магазин хорош, если завален товарами до потолка – но это совсем не так. Наверное, все виды отечественного бизнеса прошли через «совковый» этап и преодолели его – это касается офисов, ресторанов, торговых центров. Как попала в сферу экологии В сферу экологии я попала случайно – приехала в Петербург из провинции, просто потому что жить в родном городе было невозможно. Поступила в вуз, на втором курсе осталась на второй год, а потом вообще перевелась в другой университет на инженера-эколога. После окончания выяснила, что молодые экологи никому не нужны, и начала думать о своем бизнесе. Стала поставлять эко-косметику из Америки и продавать ее в интернете, а параллельно читала о раздельном сборе и осознанном потреблении. Я пришла в ужас, когда обнаружила, сколько одноразового пластика мы используем. Вторая волна шока меня накрыла, когда мы стали жить большой семьей из шести взрослых и одного ребенка. Я столкнулась с непониманием, старалась минимизировать количество отходов, а все говорили: «Всегда так делаем, это не моя проблема». Тогда хотелось все бросить – я думала, кому это нужно? Но мое желание делать мир лучше все же победило – так появилась идея создать «Крупу». Множество людей не знают о вреде упаковки – но это не потому что они плохие, а потому что у них недостаточно информации. Моя главная миссия – рассказывать, что без пакетов жить удобнее и дешевле.

Как переосмыслять советские практики В Европе магазинов такого рода много, но у меня были опасения, что в нашей стране их не примут – все-таки это возвращение в неприятное прошлое, где масло было в бумажках, а молоко наливали из бидона в принесенную бутылку. Выход я увидела в том, что мы не напрямую копируем прошлое, а модернизируем его – все-таки мода циклична, и многие старые тенденции получают новую жизнь. Но все же спустя месяц работы я могу сказать, что людей старшего поколения это действительно может отпугивать, и наша основная аудитория – это люди около 30 и младше. Как открыть магазин без опыта и знаний Когда дело дошло до реализации, я столкнулась с уймой вопросов, с решением которых мне не мог помочь даже Google. Зато ответы были у людей с опытом – я написала Кристине Шемелехе, владелице тюменского магазина «Пакета нет». Она рассказала все о документации, подготовке к открытию магазина. Я вообще ничего не знала: ни как открыть ИП, ни как договориться с налоговой и Роспотребнадзором, ни как арендовать помещение. Главные проблемы Я взялась за дело и столкнулась с двумя основными трудностями: это поиск контейнеров и помещения. Диспенсеров, как в Pinterest, у нас в городе нет, все емкости были элементарно некрасивыми. Обычные я покупать не хотела, поэтому потратила на поиски пару месяцев, перелопатив весь интернет. В итоге вышла на представителя шведской компании в Петербурге и заказала именно такие, какие были нужны: регулируемые, из них ничего не сыпется в человека и удобно отмерять количество товара. Потом последовал долгий поиск помещения: сложность была даже не в стоимости, а в пригодности. Все-таки мы продаем продукты питания и хранить их абы как нельзя. Мы изначально решили открываться в Петроградском районе, а в нем все дома – это старый фонд. Поэтому пришлось приложить много усилий, чтобы найти что-то с хорошим ремонтом, без сырости и плесени.

Начался этап переговоров с поставщиками: для нас была важна упаковка, в которой они развозят товары, она должна быть либо оборотная, либо перерабатываемая. Таких производителей немного, и в основном это малый бизнес, потому что крупным главное – продать, а на природу все равно. К тому же, они не любят сотрудничать с мелкими магазинами, такие объемы для них невыгодны. У нас около 10 поставщиков, из них 9 – небольшие петербургские и московские компании, зато со всеми у нас теплые отношения. Мы знаем, что боремся за одно дело – качество, доступность и минимальный вред планете. Выводы через месяц работы Мы открыты уже почти месяц, и я понимаю, что иду по правильному пути. Пока наша команда небольшая, и мы справляемся с трудом, но все решаемо. Мы уже знаем, как избежать разрыва с поставками, всегда иметь товары в наличии, у нас множество планов.

Но главное – это люди. Даже те, кто не имеет отношения к раздельному сбору, говорят, как устали от все увеличивающегося количества пластика. Мне стало понятно, что наши соотечественники не просто готовы к переменам, но и охотно идут к ним. Мы, наконец, перестали бояться нового. Теперь главное, что мы можем сделать – это стараться быть рациональными. Если покупать все, что возможно, без упаковки, то и выбрасывать ничего не придется.