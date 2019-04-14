«Ночлежка» организовала однодневное кафе, в котором дискриминировали случайных посетителей

Благотворительная организация «Ночлежка» организовала работу однодневного кафе — сегодня, 14 апреля, оно появилось в зоне фан-променада перед матчем «Зенита» на «Газпром Арене». «Нетолерантное кафе» дискриминировало случайных посетителей по надуманным поводам для того, чтобы показать, с чем сталкиваются бездомные люди, пытаясь найти помощь.

«Нетолерантное кафе» угощало всех желающих бесплатными сладостями и лимонадом, однако каждые 10 минут случайному посетителю отказывали в их получении. После этого ему рассказывали о том, почему глупо отказывать людям по формальным причинам и все-таки оказывали услугу. Возле заведения также висела табличка с распорядком времени дискриминации посетителей. Так, попасть «под горячую руку» дискриминаторов могли люди в куртке или сумке через плечо, брюнеты и блондины, посетители в очках и даже обладатели наручных часов.

«Пришел в черных штанах не в то время? Не получишь лимонад! Пришел с рюкзаком? Не дадим печенье! Дадим, на самом деле, но перед этим расскажем, какая глупость отказывать людям по формальным причинам. А так, увы, очень часто происходит с бездомными людьми, когда они пытаются добиться помощи. С этим гадким механизмом каждый день сталкивается огромное множество людей. В том числе — бездомных. Мы предлагаем посетителям «Нетолерантного кафе» испытать на себе, каково это, лишаться чего-то (пусть лимонада и печенья), по глупым и обидным правилам», — рассказали организаторы акции.

На стадионе также установили экраны, на которых любой посетитель смог пройти тест «Ночлежки» и узнать свои шансы оказаться на улице, а также посмотреть пять видеоисторий о бездомных людях.

Напомним, благотворительная организация «Ночлежка» организовала сбор жетонов на метро. Петербуржцев просят поделиться проездными монетками с нуждающимися — их можно приносить в организацию лично или оставлять в специально расставленных копилках фонда, которые находятся в разных заведениях по всему городу. Ранее «Ночлежка» запустила социальную рекламу «Проверка зрения» на вокзалах — стилизованные под офтальмологическую табличку плакаты рассказывают истории бездомных людей.