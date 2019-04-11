11 советов, как семье в мегаполисе начать вести экологичный образ жизни

Многие из нас хотели бы начать вести более экологичный образ жизни, но кажется, что на это придется потратить много сил, времени и денег. О том, как перестать производить горы пластика, но при этом не сойти с ума и не разориться, рассказала петербургская экоактивистка Лида Пиви.

Лида Пиви. Фото: Юлия Лебедева

О себе Я экоактивистка, организатор социальных благотворительных экологических мероприятий. Работаю в региональном общественном движении помощи детям-сиротам «Петербургские родители» и курирую проект «Огонек добра», мы проводим уроки экологии и доброты в школах Петербурга. Также, конечно, я тоже человек, жена и мама своей пятилетней дочки. Зачем это нужно? Несколько лет назад я увидела, что мои друзья начали сортировать отходы, ходить на тогда только зарождающиеся акции «РазДельного сбора». Я гордо поставила в квартире коробку и подумала: «Ну, все, сейчас начну тоже разделять, сортировать и стану экоактивисткой!» Конечно, все закончилось очень быстро. Коробка простояла пару месяцев, после чего отправилась в мусорный бак. Почему? Мне не хватило мотивации – это делали Пети и Маши, но для чего это лично мне, я не понимала. Все перевернулось, когда мы с друзьями организовали субботник в Муринском парке. Наклоняясь за бутылками и пакетами, я увидела, что проблема действительно есть – особенно хорошо это стало ясно, когда через неделю я увидела, что парк снова завален мусором. Я полезла в интернет, увидела все эти фотографии рыб в засоренной воде, а потом и информацию о том, что может делать каждый из нас. Моя ответственность не ограничивается пределами квартиры, двора и даже города – так или иначе, я несу ответственность за всю планету. Каждый из нас может оказать влияние. Спустя восемь лет вокруг меня очень много эко-активных друзей, многих их них мотивировала поменять привычки я.

С чего начать? Я начала со своей квартиры: оглядела ее, взвесила, что мне действительно нужно для жизни, а что годами просто занимает место, разобрала гардероб и избавилась от 40% вещей. С этого момента все в моем доме несет какой-то смысл. Я познакомилась с методом уборки КонМари: вещи нужно раскладывать так, чтобы они были видны. Что делать с игрушками для ребенка? Важно, внедряя экопривычки, думать о людях, с которыми вы живете – в моем случае это муж и дочь. Обсуждать, насколько для них комфортны такие перемены. Индустрия игрушек сегодня огромна, многие из них сделаны из пластика или других вредных материалов. Моей дочери много игрушек не нужно, она разукрашивает коробки, мастерит что-то из палочек – это развивает воображение. На мой взгляд, это лучше, чем купить готовый набор в пакете, который через день надоест.

Что поменять в косметике и бытовой химии? Затем я уделила внимание бытовым средствам и косметике. Первой вещью, которую я поменяла, была зубная щетка – я приобрела бамбуковую с натуральной щетиной, которая потом может разложиться. Также я начала покупать натуральное средство для мытья посуды. Постепенно я пошла в этом вопросе дальше: сейчас пользуюсь обычным мылом, стараюсь меньше покупать, заменила средство для стирки. Перешла на многоразовые прокладки, а потом – на менструальные чаши. Подгузники разлагаются 500 лет, то есть ни один из них за всю историю еще не успел это сделать – представляете, какой это объем? Но, к счастью, есть альтернатива – многоразовые подгузники. Как изменить питание? Также я начала задумываться о том, чем я питаюсь, постепенно начала заменять продукты на более экологичные. Возможно, вы возразите, что такая еда стоит дороже, чем из обычных супермаркетов. Отчасти это верно, но когда потребляешь более осознанно, ты сокращаешь количество покупок – в скором времени я осознала, что трачу меньше. В магазине я пользуюсь экомешочками, выбираю товары в перерабатываемой упаковке, чтобы потом их сдать. Использовать вещи повторно и одалживать Некоторые вещи стараюсь использовать повторно, например, деревянные прищепки использую как зажимы для пакетов. Стеклянные банки не выбрасываю, а храню в них сухофрукты, орехи, крупы – сделала надписи, все выглядит аккуратно. Не нужно бояться одалживать. Недавно ко мне в дверь позвонила соседка и спросила: «А у тебя нет пылесоса?». Этот вопрос меня поставил в тупик, потому что я думала, что он есть у всех, а потом подумала, что это очень круто – я же не пользуюсь им каждый день и мне не сложно поделиться. А перфоратор, например, нужен еще реже – большую часть времени он лежит без дела, так что можно его отдать кому-нибудь в пользование. Стесняться здесь нечего – это разумно.

Раздельный сбор Я выделила специальное место в доме для раздельного сбора. Сначала у меня голова пошла кругом: сколько разных видов пластика существует! Я не понимала, как разместить все это в квартире – думала, зарасту в мусоре. Начала с простого: стала собирать опасные отходы – лампочки и батарейки. Потом откладывала макулатуру, затем – один вид пластика. Покупая банку сметаны, видела уже знакомую маркировку и оставляла ее, остальное выбрасывала. Так по одному виду постепенно прибавляла. Когда я впервые пришла на акцию «РазДельного сбора», я еле донесла мешки. Ко второй научилась фильтровать покупки, и отходы сократились. К четвертой у меня было всего два небольших пакета. Важно, чтобы это все происходило постепенно, потому что иначе это очень сложно. Куда отдавать ненужное? После того, как я нормализовала экологию в своем доме, я подумала о том, что могу делать за его пределами. Самое простое – это делиться. Есть сервисы «Аптекашеринг», «Стройшеринг» и «Фудшеринг», в них можно обмениваться соответственно медикаментами, стройматериалами и едой. Однажды к нам из другого города приехала знакомая и накупила коробку лекарств, которые нам не нужны. Я разместила в группе объявление, в тот же день мне написали пять человек, и я пристроила все препараты. После ремонта обычно остаются банки с краской или рулоны обоев – найдутся те, кому это нужно. Еда – это тоже очень важно, я помню бабушку, которая собирала крошки со стола, а сейчас вижу, как продукты выбрасывают тоннами. Есть также проект «Крафтшеринг» для людей, которые занимаются творчеством и хотят делиться материалами – тканью, красками, бумагой. В «ХозБытШеринге» берут и отдают столовые приборы, кастрюли, кружки и тарелки. Ненужные игрушки можно отдать проекту «Игрушкина радость» – их отправят в небольшие города и поселения, в которых детям не дарят так много подарков, как в Петербурге. Поломанные игрушки можно отдать в «Неваляшка-шеринг», их отправят на переработку. Часть своей одежды я отнесла в благотворительный магазин «Спасибо!», а бижутерии – в проект «Вторая жизнь». Часто бывает, что ты теряешь одну сережку, а вторая лежит без дела – мастера «Второй жизни» принимают такие и делают из них, например, кулон. Потом они продают украшения на мероприятиях, а вырученные средства отдают на благотворительность. Есть еще компания «Зайка-мозайка», в которой могут сделать украшения, например, из разбитой чашки. Есть и другие способы поделиться вещами: например, через «Авито», в секонд-хендах, группах «Отдать даром» или просто предложить друзьям, устроив вечеринку-своп.

Как не вредить экологии во время работы? Я организую мероприятия – иногда на 20 человек, а иногда и на 200. Мне не хотелось оставлять после них гору одноразовой посуды, и я купила в «Икее» легкие многоразовые стаканы. Я стараюсь не пользоваться визитками – у меня есть бейдж. Но, например, когда мы работаем с педагогами в школах, они необходимы. Их мы заказываем у компании «Северное сияние» – она делает визитки из переработанной бумагой. Постепенно коллеги из разных проектов, глядя на меня, стали уделять внимание экологии. Например, в движении «Петербургские родители» собирают макулатуру, батарейки, пользуются многоразовыми бахилами. Обычные бахилы не перерабатываются, потому что никто не будет отделять резинку от пластика, и ежедневно тысячи отвозят на свалку из поликлиник, больниц и других учреждений.

Что всегда должно быть в сумке? У меня всегда с собой есть авоська – это, кстати, сейчас модно, а еще радует людей старшего возраста, мешочки для фруктов и овощей, складной многоразовый стаканчик, чтобы в местах с одноразовой посудой спокойно пить чай. Есть многоразовые бахилы из плащевки, бутылка для воды, чтобы не покупать пластиковые, кружка для кофе из кофеен с собой – в некоторых кафе за такие даже делают скидку. Когда я начинала приобщаться к такому образу жизни, в городе еще ничего из этого нельзя было найти, поэтому я заказывала предметы на «Алиэкспресс» – это не экологично, но альтернативы не было. Сейчас есть множество эко-проектов, что-то можно найти в супермаркете Prisma или туристических магазинах.