Создательница кафе только для женщин «Симона» Леда Гарина – о вторжении мужчин, хейтерах и феминизме
Кафе только для женщин есть во многих городах Европы, однако первое подобное заведение в Петербурге вызвало шквал возмущений. На его создательниц из проекта «Ребра Евы» написали заявление в прокуратуру, к ним пытался прорваться (правда, безуспешно) Виталий Милонов, а в преддверие 8 марта к ним обманом зашла группа мужчин с огромными ведрами с тюльпанами. Соосновательница «Симоны» Леда Гарина объяснила, почему женщинам необходимо мэйл-фри пространство, зачем они выгнали мужчин с цветами и как переубеждать разъяренных оппонентов.
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Леда Гарина. Фото: «ВКонтакте»
О мужчинах, ворвавшихся в кафе с цветами
Когда мы открыли наш коворкинг, мы получили огромное количество угроз, в том числе нам говорили, что 23 февраля к нам ворвутся мужчины. Потом мы узнали, что это была шутка. Но 7 марта, когда я была на работе, активисты, вероятно, пустили девушку вперед (потому что мы всегда смотрим в окно, когда к нам кто-то приходит) и внесли ведра с цветами. Не знаю, чего они хотели добиться, но мы это воспринимаем как акт насилия. На самом деле, эта ситуация иллюстрирует серьезную проблему: женщина говорит «нет», а мужчина уверен, что ему все равно лучше знать, что на самом деле хочет женщина. Мы считаем такие выходки оскорбительными и демонстрирующими всю токсичность мужских убеждений.
О необходимости мэйл-фри пространства
Мы получали много писем о том, что женщинам нужно мэйл-фри пространство, мы не придумали его на ровном месте, а просто ответили на этот запрос. С тех пор, как мы открылись, к нам постоянно приходят новые люди – 10-15-20 человек в день, они даже не называют себя феминистками, это просто женщины, которым такое пространство необходимо. Нам написали девушки из многих городов страны, которые поддерживают нас и говорят, что им тоже необходимо такое место. Мне кажется, мэйл-фри кафе могут быть во всех районах.
Создание «Симоны» является прецедентом, иллюстрирующим тот факт, что женщина в России чувствует себя небезопасно на улице, в общественном транспорте и заведениях. Недавно я писала о том, что сидя в обычном кафе я столкнулась с двумя мужчинами. Сначала они пили пиво, потом начали кричать барменам, чтобы те переключили на спортивный канал, ведь в заведении «все равно никого нет». Я сказала, что в зале есть я, телевизор находится у меня над головой, и он будет мешать мне работать. Они подошли и начали выяснять, как и над чем я работаю, что я ем, что я пью. Они даже не понимали, что делали что-то не так – они же перестали требовать включить им спортивный канал. Конечно, в идеале нужно добиваться не того, чтобы открывалось больше мэйл-фри пространств, а того, чтобы вся страна становилась безопасным для женщин местом, и мужчины поняли, что подобное поведение является недопустимым. А если наши законодательные органы на несколько лет станут мэйл-фри пространством, мы вообще шикарно заживем.
Как популяризовать феминизм?
Хороший способ популяризовать что-либо – делать это оскорбительным, веселым или неординарным или показывать, что эта проблема касается каждой. Необходимость феминизма достаточно просто объяснить: если тебе свистят на улице, а тебе это неприятно, то как раз с этим феминизм и борется. Но люди все равно отказываются верить в то, что борьба женщин за права важна и нужна. Нам всем очень удобно жить в мире розовых пони, он нас защищает, потому что когда мы осознаем реальный уровень насилия, в котором каждая из нас находится, нам становится жутко, мы хотим это все развидеть.
В прошлом году мы были в Швеции на антимилитаристской конференции. Приехали журналисты, и мы начали предлагать необычные способы того, что можно сделать, как провоцировать. Наш шведский координатор сказал: «Но это же не нужно, мы просто выйдем и расскажем свою позицию». Мы удивились: «У вас в Швеции так можно? Повезло». А нам, к сожалению, приходится проявлять креативность.
Как объяснять мужчинам необходимость феминизма?
Я сейчас сижу в шапке, а под ней у меня яркие разноцветные волосы. Это потому что я чувствую себя попугаем: я повторяю одно и то же каждый день по несколько сот раз. Что феминизм не дискриминирует мужчин, про статистику изнасилований, про статистику обращений в полицию, про домашнее насилие. А мне все равно говорят: «Вы просто уродуете русский язык своими феминитивами, и вообще феминистки агрессивные и раскачивают лодку».
О выходе на территорию врага
Хорошо, когда у нас получается выйти на нейтральную или условно вражескую площадку. У нас на днях был инцидент, когда корреспондент «Фонтанки» зашел к нам, переодевшись в женщину. Был большой скандал в медиа, но на самом деле для аудитории «Фонтанки» он описал феминисток как что-то скорее положительное, и это огромный прогресс для этого СМИ.
У меня был случай, когда я работала вторым режиссером на постановке спектакля «Дюймовочка» и все время говорила, что эта сказка – сексистская, потому что героиня всю дорогу ничего не делает, а в конце находит хахаля поприличнее. В результате с постановки меня сняли, но зато мой художественный руководитель, давая интервью телеканалу, сказал: «Некоторые люди называют "Дюймовочку" феминистской сказкой, а некоторый – антифеминистской». И то, что мой шеф произнес в эфире слово «феминистская» – это уже достижение.
Об особом подходе к диалогу с мужчинами
Был случай, когда мою подругу пытался изнасиловать коллега. Это произошло в рабочем пространстве в общей зоне – он к ней подошел, начал целовать, она сказала: «Нет, не надо», а он продолжил. Я увидела это и сказала: «Что вы делаете, она же говорит вам "Нет"». На что он ответил: «Да? А я не слышал. Она, кажется, ничего не говорила». Дело в том, что мужчины не научены слышать, у них понятийный ряд выстроен по-другому. Наша задача – это менять, потому что они просто пока не воспринимают месседжи. Но то, что они их не воспринимают, не значит, что мы не должны пытаться их бесконечно повторять и адаптировать для мужчин до тех пор, пока это не станет новой культурной нормой.
Например, феминистки Петербурга время от времени делают антивоенные акции. И в эти моменты люди начинают понимать, что они не враги. С мужчинами нужно говорить более подробно. Например, замечательная феминистка и ученая Юлия Рахманинова всегда дает очень подробные ответы в комментариях, разъясняет одни и те же вещи по нескольку раз, используя отсылки к научным работам и исследованиям. Женщина тебя все-таки понимает на эмпирическом уровне, сразу, потому что у нее схожий опыт. Человек, у которого такого опыта нет, который относится к привилегированному большинству, все равно имеет шанс тебя понять, но ему для этого нужно больше внимания.
Какими методами пользуются феминистки
Если говорить про методы работы, то кроме митингов можно создавать YouTube-каналы, рассказывать о личном опыте, поддерживать подруг, которые оказались в сложных ситуациях. Важно рассказывать, что физическое, эмоциональное, экономическое давление со стороны партнера – это ненормально. Потому что девушки очень мало от кого могут это услышать. Кроме этого, можно делать спектакли, перфомансы, акции, выставки, написать феминистскую сказку для нашего проекта «Сказки для девочек». Для нас очень важно менять гендерные стереотипы с детства и показывать, что у девочек могут быть другие паттерны поведения, кроме терпения и послушания – они могут быть веселыми, смелыми, находчивыми, радикальными и очень крутыми.
По материалам встречи «Фем-суаре», прошедшей в кафе «Симона» 7 марта. Видео со встречи можно посмотреть в канале «Феминистки поясняют».
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