Создательница кафе только для женщин «Симона» Леда Гарина – о вторжении мужчин, хейтерах и феминизме

Кафе только для женщин есть во многих городах Европы, однако первое подобное заведение в Петербурге вызвало шквал возмущений. На его создательниц из проекта «Ребра Евы» написали заявление в прокуратуру, к ним пытался прорваться (правда, безуспешно) Виталий Милонов, а в преддверие 8 марта к ним обманом зашла группа мужчин с огромными ведрами с тюльпанами. Соосновательница «Симоны» Леда Гарина объяснила, почему женщинам необходимо мэйл-фри пространство, зачем они выгнали мужчин с цветами и как переубеждать разъяренных оппонентов.

Леда Гарина. Фото: «ВКонтакте»

О мужчинах, ворвавшихся в кафе с цветами Когда мы открыли наш коворкинг, мы получили огромное количество угроз, в том числе нам говорили, что 23 февраля к нам ворвутся мужчины. Потом мы узнали, что это была шутка. Но 7 марта, когда я была на работе, активисты, вероятно, пустили девушку вперед (потому что мы всегда смотрим в окно, когда к нам кто-то приходит) и внесли ведра с цветами. Не знаю, чего они хотели добиться, но мы это воспринимаем как акт насилия. На самом деле, эта ситуация иллюстрирует серьезную проблему: женщина говорит «нет», а мужчина уверен, что ему все равно лучше знать, что на самом деле хочет женщина. Мы считаем такие выходки оскорбительными и демонстрирующими всю токсичность мужских убеждений.

Ведра с цветами в кафе «Симона»

Ведра с цветами в кафе «Симона»

Ведра с цветами в кафе «Симона»

Ведра с цветами в кафе «Симона»

О необходимости мэйл-фри пространства Мы получали много писем о том, что женщинам нужно мэйл-фри пространство, мы не придумали его на ровном месте, а просто ответили на этот запрос. С тех пор, как мы открылись, к нам постоянно приходят новые люди – 10-15-20 человек в день, они даже не называют себя феминистками, это просто женщины, которым такое пространство необходимо. Нам написали девушки из многих городов страны, которые поддерживают нас и говорят, что им тоже необходимо такое место. Мне кажется, мэйл-фри кафе могут быть во всех районах. Создание «Симоны» является прецедентом, иллюстрирующим тот факт, что женщина в России чувствует себя небезопасно на улице, в общественном транспорте и заведениях. Недавно я писала о том, что сидя в обычном кафе я столкнулась с двумя мужчинами. Сначала они пили пиво, потом начали кричать барменам, чтобы те переключили на спортивный канал, ведь в заведении «все равно никого нет». Я сказала, что в зале есть я, телевизор находится у меня над головой, и он будет мешать мне работать. Они подошли и начали выяснять, как и над чем я работаю, что я ем, что я пью. Они даже не понимали, что делали что-то не так – они же перестали требовать включить им спортивный канал. Конечно, в идеале нужно добиваться не того, чтобы открывалось больше мэйл-фри пространств, а того, чтобы вся страна становилась безопасным для женщин местом, и мужчины поняли, что подобное поведение является недопустимым. А если наши законодательные органы на несколько лет станут мэйл-фри пространством, мы вообще шикарно заживем.

Как популяризовать феминизм? Хороший способ популяризовать что-либо – делать это оскорбительным, веселым или неординарным или показывать, что эта проблема касается каждой. Необходимость феминизма достаточно просто объяснить: если тебе свистят на улице, а тебе это неприятно, то как раз с этим феминизм и борется. Но люди все равно отказываются верить в то, что борьба женщин за права важна и нужна. Нам всем очень удобно жить в мире розовых пони, он нас защищает, потому что когда мы осознаем реальный уровень насилия, в котором каждая из нас находится, нам становится жутко, мы хотим это все развидеть. В прошлом году мы были в Швеции на антимилитаристской конференции. Приехали журналисты, и мы начали предлагать необычные способы того, что можно сделать, как провоцировать. Наш шведский координатор сказал: «Но это же не нужно, мы просто выйдем и расскажем свою позицию». Мы удивились: «У вас в Швеции так можно? Повезло». А нам, к сожалению, приходится проявлять креативность. Как объяснять мужчинам необходимость феминизма? Я сейчас сижу в шапке, а под ней у меня яркие разноцветные волосы. Это потому что я чувствую себя попугаем: я повторяю одно и то же каждый день по несколько сот раз. Что феминизм не дискриминирует мужчин, про статистику изнасилований, про статистику обращений в полицию, про домашнее насилие. А мне все равно говорят: «Вы просто уродуете русский язык своими феминитивами, и вообще феминистки агрессивные и раскачивают лодку».

О выходе на территорию врага Хорошо, когда у нас получается выйти на нейтральную или условно вражескую площадку. У нас на днях был инцидент, когда корреспондент «Фонтанки» зашел к нам, переодевшись в женщину. Был большой скандал в медиа, но на самом деле для аудитории «Фонтанки» он описал феминисток как что-то скорее положительное, и это огромный прогресс для этого СМИ. У меня был случай, когда я работала вторым режиссером на постановке спектакля «Дюймовочка» и все время говорила, что эта сказка – сексистская, потому что героиня всю дорогу ничего не делает, а в конце находит хахаля поприличнее. В результате с постановки меня сняли, но зато мой художественный руководитель, давая интервью телеканалу, сказал: «Некоторые люди называют "Дюймовочку" феминистской сказкой, а некоторый – антифеминистской». И то, что мой шеф произнес в эфире слово «феминистская» – это уже достижение. Об особом подходе к диалогу с мужчинами Был случай, когда мою подругу пытался изнасиловать коллега. Это произошло в рабочем пространстве в общей зоне – он к ней подошел, начал целовать, она сказала: «Нет, не надо», а он продолжил. Я увидела это и сказала: «Что вы делаете, она же говорит вам "Нет"». На что он ответил: «Да? А я не слышал. Она, кажется, ничего не говорила». Дело в том, что мужчины не научены слышать, у них понятийный ряд выстроен по-другому. Наша задача – это менять, потому что они просто пока не воспринимают месседжи. Но то, что они их не воспринимают, не значит, что мы не должны пытаться их бесконечно повторять и адаптировать для мужчин до тех пор, пока это не станет новой культурной нормой.