Илон Маск назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент

Основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент.

Американское новостное и аналитическое интернет-издание Ars Technica, посвященное информационным технологиям, назвало поведение «Роскосмоса» после запуска корабля SpaceX Crew Dragon «пассивно-агрессивным», а также раскритиковало российские космические аппараты «Союз». Издание также утверждает, что российские космонавт Олег Кононенко на момент стыковки Crew Dragon с МКС был изолирован в корабле «Союз» на случай столкновения корабля со станцией.

Помимо прочего, авторы упомянули интервью с российским ученым и экспертом по летательным аппаратам Вадимом Лукашевичем для «Москвы-24». В нем ученый критиковал «Роскосмос» за использование и эксплуатацию устаревших технологий и отсутствие развития космонавтики. Лукашевич также высказался о будущем российской космонавтики после запуска кораблей Илона Маска — по его мнению, «американцы возвращают космическую независимость», а своим запуском компания SpaceX «фактически обнулила перспективы» «Роскосмоса».

В свою очередь, глава SpaceX считает иначе. «В России великолепное ракетостроение и лучшие двигатели из тех, что летают. Многоразовая версия новой ракеты «Ангара» должна была быть просто отличной», — написал Илон Маск.