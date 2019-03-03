«Спасибо за добрые слова!»: новый корабль компании Space X Crew Dragon успешно состыковался с МКС
Сегодня, 3 марта, в 14:00 по московскому времени новейший космический корабль многоразового пользования Crew Dragon компании Илона Маска Space X успешно состыковался с Международной космической станцией — самостоятельно в автономном режиме. У NASA и Роскосмоса были опасения, однако они не оправдались.
Спасибо за добрые слова!— Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.
Пользователь твиттера Катя Павлющенко поздравила Маска с успешным запуском и состыковкой — от имени российских энтузиастов. «Не думаю, что Рогозин или Роскосмос пришлют вам благодарности, они так не делали и это расстраивает. Позвольте заверить вас, что все космические энтузиасты в России рады, что вам удалось успешно пристыковать Dragon и посылают поддержку вашей команде», — написала она, отметив главу компании Space X. В свою очередь Илон Маск вновь ответил по-русски. «Спасибо за добрые слова!», — написал он.
На борту корабля Crew Dragon, запущенного с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде в 10:49 по Москве ракетой-носителем Falcon 9 и рассчитанного на семерых участников экспедиций, находился только Рипли — манекен-пилот, названный в честь героини фантастического хоррора «Чужие». Он оборудован множеством датчиков, которые собирают различную информацию, необходимую для подготовки к полету обычных астронавтов. Кроме Рипли, корабль Crew Dragon доставил на МКС около 200 килограмм груза для экипажа станции.
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@elonmusk
The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx— Intl. Space Station (@Space_Station) 3 марта 2019 г.
Напомним, в феврале Илон Макс впервые отреагировал на знаменитый мем «Как тебе такое, Илон Маск?», запущенный в Рунете. Он ответил на твит телеканала НТВ — журналисты написали «Как тебе такое» по-английски и отметили аккаунт Илона Маска. Внезапно он ответил на русском языке «хаха офигенно».
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