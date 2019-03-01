Эрмитажный кот Ахилл запустил Instagram-челлендж ко всероссийскому Дню кошек

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все коты и кошечки России. Знаменитый эрмитажных кот Ахилл запустил в своем Instagram челлендж #покажимнекота — по этому случаю хвостатый хранитель произведений искусства призывает петербуржцев поделиться в социальной сети портретами своих домашних любимцев, подписав их соответствующим хэштегом. Покажи мне кота прямо сейчас!

«Как служебному коту, мне часто приходится встречаться со своими котллегами: котами и кошками, которые служат в музеях, а также с кошачьими, живущими на полотнах великих мастеров. Так хочется обо всех них рассказать и показать их замурчательные портреты! Но лапок не хватает. Помогите мне, покажите вашего любимого музейного котика Миру», — призвал Ахилл своих подписчиков. А еще он признался, что его любимые хвостатые живут в Эрмитаже.

«Эрмитажный кот Ахилл, как герой Афин, нехил. Чисто бел, голубоглаз — ну не кот, а просто класс!», «Прекрасная и насыщенная жизнь у кота Ахилла!», «С праздником тебя, наш главный котик Петербурга!», — поздравляют горожане главного эрмитажного кота, а также делятся в комментариях историями о своих пушистых подопечных.