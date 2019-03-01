Эрмитажный кот Ахилл запустил Instagram-челлендж ко всероссийскому Дню кошек
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все коты и кошечки России. Знаменитый эрмитажных кот Ахилл запустил в своем Instagram челлендж #покажимнекота — по этому случаю хвостатый хранитель произведений искусства призывает петербуржцев поделиться в социальной сети портретами своих домашних любимцев, подписав их соответствующим хэштегом. Покажи мне кота прямо сейчас!
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@achillcat
«Как служебному коту, мне часто приходится встречаться со своими котллегами: котами и кошками, которые служат в музеях, а также с кошачьими, живущими на полотнах великих мастеров. Так хочется обо всех них рассказать и показать их замурчательные портреты! Но лапок не хватает. Помогите мне, покажите вашего любимого музейного котика Миру», — призвал Ахилл своих подписчиков. А еще он признался, что его любимые хвостатые живут в Эрмитаже.
«Эрмитажный кот Ахилл, как герой Афин, нехил. Чисто бел, голубоглаз — ну не кот, а просто класс!», «Прекрасная и насыщенная жизнь у кота Ахилла!», «С праздником тебя, наш главный котик Петербурга!», — поздравляют горожане главного эрмитажного кота, а также делятся в комментариях историями о своих пушистых подопечных.
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🇷🇺Happy Russian Cat Day! My favorite cats live in @hermitage_museum ⁉️Are some cats in your favorite museum? Show me! 👉🏻#showmecat 🐈Сегодня Всемирный день котов и кошек. Точнее сегодня первый день месяца котов и кошек. По этому случаю приглашаю вас присоединиться к челленджу 👉🏻#покажитемнекота Как служебному коту, мне часто приходится встречаться со своими котллегами: котами и кошками, которые служат в музеях, а также с кошачьими, живущими на полотнах великих мастеров. Так хочется обо всех них рассказать и показать их замурчательные портреты! Но лапок не хватает. Помогите мне, покажите вашего любимого музейного котика Миру. ❤️Мир! Мур! Март! Мои любимые котики живут в @hermitage_museum А ваши? #hermitagecats #achillcat #эрмитажный кот #котАхилл #museumweek
Напомним, в июле прошлого года эрмитажный кот Ахилл нашел новых хозяев и переехал из альма-матер искусства в семью ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой. Знаменитого кота хотели взять себе 27 семей. По условиям, Ахилла нельзя было отрывать от волонтерский деятельности — он постоянно посещает хосписы и детские социальные учреждения. Ахилл также был признан лучшим животным-предсказателем прошедшего в России чемпионата мира по футболу. А еще в декабре 2018-го Ахилл был удостоен награды за развитие туризма Ленинградской области.
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