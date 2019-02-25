СМИ: электронные водительские права появятся в России к 2020 году

Электронные водительские права могут появиться в России уже в 2020 году. О том, что в скором времени можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

Для введения новых правил уже есть технические возможности и практически готовая «оцифрованная база», которая составляется с 2011 года. «Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — сказал Черников.

Переход на электронные носители позволит эффективно бороться с подделкой водительских удостоверений и мошенниками, которые используют одни права между похожими внешне водителями.

В декабре прошлого года также стало известно, что МВД хочет отказаться от чипирования прав и свидетельств о регистрации транспортных средств. Решение было принято в пользу оцифровки этих документов и их соответственного перехода в электронный формат. Переход на такую форму идентификации граждан России пройдет в рамках программы «Цифровая экономика», старт которой был запланирован еще в сентябре прошлого года — на 2012 год.