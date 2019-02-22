Центр «Антон тут рядом» и Музей советских игровых автоматов проведут благотворительный аукцион вещей из СССР

«Антон тут рядом» и Музей советских игровых автоматов в Санкт-Петербурге объявили сбор лотов для благотворительного аукциона «Соцсбыт». Организаторы ищут предметы интерьера, пластинки, редкие игрушки, технику и аксессуары времен СССР. Лоты могут предоставить все желающие.

Аукцион пройдет 1 марта. Там будут действовать три минимальные ставки: 300, 500 и 1000 рублей. Половина суммы от продажи каждого лота отправится в Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Оставшуюся половину получит владелец вещи. Организаторы отмечали, что в прошлом году многие из владельцев лотов отказывались от своей половины в пользу благотворительности.

«Благотворительный аукцион — отличный повод поискать на пыльных полках и осенних дачах красивые, но ненужные предметы, которые смогут обрести вторую жизнь», — говорят организаторы. Чтобы выставить лот на продажу,нужно отправить краткое описание товара и фото на адрес team@15kop.ru до 27 февраля.

Вход свободный, зарегистрироваться можно здесь.