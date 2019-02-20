«Неотвалился»: петербургские феминистки запустили флешмоб про стереотипы о мужественности к 23 февраля

Группа петербургских феминисток из РосГендерНадзора выпустила серию карточек к 23 февраля.

«Вместо „Дня защитника Отечества“ пацанам снова придется отмечать „День настоящих мужиков“. С поздравительных открыток на них будут смотреть стволы танковых пушек, восхваляющих физическую силу, мужество и отвагу. Но не все пацаны целыми днями стреляют из пушек и десантируются с самолетов. Они ведут быт, отдыхают, общаются, выражают свои эмоции и иногда заботятся о детях. К сожалению, делать это надо так, чтобы никто не усомнился в том, что они „достаточно мужественные“, а не ведут себя „как бабы“. Каждый день пацанам приходится соответствовать этому стереотипу или встречаться с насмешками и агрессией», — пишет Таша Беляева-Пичугина, одна из активисток.

В карточках описаны ситуации, когда общество необоснованно придирается к парням. РосГендерНадзор запускает флешмоб #неотвалился и предлагает рассказать свои истории тем, от кого требовали быть мужчиной вместо того, чтобы быть самим собой.