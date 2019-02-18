Вышел новый выпуск подкаста «Собака.ru» — «Поперечный, Альтов, Соболев и Усачев — об эволюции юмора в России»

Лучшие тексты «Собака.ru» теперь можно послушать: мы запустили еженедельный подкаст «Текст недели». Подкасты — это регулярные аудиошоу, которые можно слушать на любой платформе: например, пока вы едете в метро, стоите в пробке или готовите ужин. На этой неделе в формате аудио вышел текст «Поперечный, Альтов, Соболев и Усачев — об эволюции юмора в России»

Предыдущие эпизоды можно послушать онлайн или скачать на сервисе подкастов Podfm. Если у вас Apple-устройство, искать и слушать наш подкаст (а еще ставить оценки и писать отзывы!!) нужно в приложении Apple Podcasts. Пользователи Android могут искать «Текст недели» в недавно запущенном в России сервисе Google Podcasts, плеере Overcast или Castbox. А еще подкасты «Собака.ru» можно слушать во «ВКонтакте».