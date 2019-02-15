Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?»

Первый канал отстранил Александра Друзя и Илью Бера от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?»., пишут СМИ. Конфликт главного редактора и знатока считают неэтичным и недопустимым. Руководство канала уверено, что обеим программам нанесен репутационный вред.

Напомним, Илья Бер обвинил Друзя в попытке выведать у него вопросы и ответы игры «Кто хочет стать миллионером?». Взамен знаток якобы обещал поделиться выигранными деньгами. В качестве доказательства редактор предоставил аудиозапись разговора.

Друзь заявил, что на самом деле Бер сам предлагал ему рассказать все ответы, а он просто решил подыграть главреду и поплатился за это.

Гендиректор телекомпании «Красный Квадрат» (производитель «Кто хочет стать миллионером?») Илья Кривицкий заявил, что Бер не вправе устраивать собственный «следственные эксперименты». Когда его вернут к работе в программе — неизвестно.