18+

«хаха офигенно»: Илон Маск впервые ответил на мем «Как тебе такое, Илон Маск?»

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на российский мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Он ответил на твит телеканала НТВ.

В соцсеть выложили ролик о 18-летнем жителе Невинномысска и его «Жигулях», которые якобы двигаются задом наперед. На самом деле водитель просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне автомобиля. 

 

Журналисты написали  «Как тебе такое» по-английски и отметили аккаунт Илона Маска. Внезапно он ответил на русском языке «хаха офигенно».

 

В комментариях твит Маска стали переводить на разные языки мира: турецкий, шведский, финский, немецкий. А некоторые русскоязычные пользователи поблагодарили Илона за то, что он наконец-то ответил на мем. 

Несколько лет назад Илон Маск писал в Twitter, что он него хотят «все эти люди», которые спрашивают «Как ему такое». 

 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также