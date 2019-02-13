«хаха офигенно»: Илон Маск впервые ответил на мем «Как тебе такое, Илон Маск?»
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на российский мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Он ответил на твит телеканала НТВ.
В соцсеть выложили ролик о 18-летнем жителе Невинномысска и его «Жигулях», которые якобы двигаются задом наперед. На самом деле водитель просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне автомобиля.
And how do you like this, @elonmusk? pic.twitter.com/DhSzqzNGSC— НТВ (@ntvru) 11 февраля 2019 г.
Журналисты написали «Как тебе такое» по-английски и отметили аккаунт Илона Маска. Внезапно он ответил на русском языке «хаха офигенно».
хаха офигенно— Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г.
В комментариях твит Маска стали переводить на разные языки мира: турецкий, шведский, финский, немецкий. А некоторые русскоязычные пользователи поблагодарили Илона за то, что он наконец-то ответил на мем.
Несколько лет назад Илон Маск писал в Twitter, что он него хотят «все эти люди», которые спрашивают «Как ему такое».
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