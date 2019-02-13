«хаха офигенно»: Илон Маск впервые ответил на мем «Как тебе такое, Илон Маск?»

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на российский мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Он ответил на твит телеканала НТВ.

В соцсеть выложили ролик о 18-летнем жителе Невинномысска и его «Жигулях», которые якобы двигаются задом наперед. На самом деле водитель просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне автомобиля.