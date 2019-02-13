Яхтенная школа «Сила ветра» открыла отделение в Петербурге

Московская яхтенная школа «Сила ветра», в которой учат капитанов, открывает отделение в Петербурге. Здесь будут проводить открытые лекции, кинопоказы и собирать команды для путешествий.

Первые три группы наберут уже весной. Курс включает в себя 12 теоретических занятий и финальный тест. Локальная база с небольшими спортивными яхтами откроется летом — все желающие смогут попробовать свои силы в яхтинге с опытными тренерами. Также петербуржцы примут участие в парусных походах по всему миру.

Школу капитанов откроется в коворкинге «Ясная поляна» на площади Льва Толстого, 1-3. Записаться на учебу можно здесь. 22 февраля в честь открытия филиала состоится вечеринка в баре «Мачты» в пространстве «Севкабель Порт». Вход свободный, среди гостей разыграют одно бесплатное место на первом наборе.