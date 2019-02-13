Александр Друзь отреагировал на обвинения в попытке подкупа главреда «Кто хочет стать миллионером?»

Магистр интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал обвинения в попытке подкупа главреда программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Знаток утверждает, что всё было наоборот — это его хотели подкупить.

«Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал Друзь. Магистр якобы решил проверить, как далеко дело может зайти и подыграл редактору. Бер продиктовал ему по телефону четыре вопроса и ответы на них, а затем отключился.

«Последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?», — вспомнил Друзь.

Знаток заявил, что это был глупый поступок и ему очень жаль, что всё получилось именно так.

Ранее Илья Бер обвинил Друзя в попытке выведать у него вопросы и ответы игры «Кто хочет стать миллионером?». Взамен знаток обещал поделиться выигранными деньгами. В качестве доказательства редактор предоставил аудиозапись разговора.