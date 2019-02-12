Главред «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Александра Друзя в попытке подкупа

Илья Бер, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?», обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа и мошенничестве. Об этом он написал в своем блоге в «Живом журнале».

Бер составил обращение в комиссию по этике и правление Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК).

«В декабре 2018 года вышла в эфир игра, в которой участвовали Александр Друзь и Виктор Сиднев. Запись этой программы состоялась 23 ноября. Накануне съёмок Александр Друзь и попытался меня подкупить. Точнее он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы. Разговор, в котором это произошло, я записал на диктофон», — пишет редактор.

Для того, чтобы доказать факт мошенничества, Бер передал знаток часть реальных ответов, но затем якобы поменял последние пять вопросов. В итоге Друзь с о своим партнером Виктором Сидневым дошли до пятнадцатого вопроса и проиграли, забрав с собой только 200 тысяч рублей.

«Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении и предлагаю правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное "Что? Где? Когда?", а также организатора турниров и функционера МАК», — заявляет Бер.