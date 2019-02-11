Coca-Cola анонсировала новый вкус — апельсин с ванилью

Компания Coca-Cola выпустит газировку с новым вкусом — апельсин и ваниль. Напиток будет выпускаться в двух вариантах: с сахаром и без.

Orange Vanilla Coke появится в продаже с 25 февраля. Вкусовая линейка компании меняется впервые за последние десять лет.

Напиток со вкусом ванили появился в 2007 году, а со вкусом вишни — в 1985-м. Продажи этих вкусов в России возобновились в прошлом году — маркетинговые исследования говорят о том, что вишневый вкус Coca-Cola один из самых популярных в нашей стране.