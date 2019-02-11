Coca-Cola анонсировала новый вкус — апельсин с ванилью
Компания Coca-Cola выпустит газировку с новым вкусом — апельсин и ваниль. Напиток будет выпускаться в двух вариантах: с сахаром и без.
It took less than a year for our North America Innovation team to create and launch the first new Coke trademark flavor in 10+ years. https://t.co/UjZepMmMwh pic.twitter.com/3TAxurqxdW— The Coca-Cola Co. (@CocaColaCo) 8 февраля 2019 г.
Orange Vanilla Coke появится в продаже с 25 февраля. Вкусовая линейка компании меняется впервые за последние десять лет.
Напиток со вкусом ванили появился в 2007 году, а со вкусом вишни — в 1985-м. Продажи этих вкусов в России возобновились в прошлом году — маркетинговые исследования говорят о том, что вишневый вкус Coca-Cola один из самых популярных в нашей стране.
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