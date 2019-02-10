Стало известно, в каком районе Петербурга легче всего найти работу

Центр занятости населения Санкт-Петербурга поделился информацией о том, где в городе больше всего свободных рабочих мест. Рейтинг составлен по информации о спросе на занятость в 2018 году.

Больше всего рабочих мест в 2018 году работодатели предложили в Адмиралтейском, Петроградском, Невском, Центральном и Приморском районах города — их оказалось порядка 40% от общего количества рабочих мест в городе. Большинство из предложений связано с различными сферами производства — 19% от общего числа.

Примечательно, что водителей и транспортников активно ищут в Кировском районе — таких вакансий 43% от общего числа рабочих мест. В Красногвардейском районе ощущается острая нехватка административного персонала — 30% от общего числа рабочих мест в сфере. Специалистам в сфере строительства и недвижимости придется отправиться за вакансиями в Петроградский район — именно там находятся 30% рабочих мест отрасли.

Меньше всего предложений о работе в 2018 году было в Красносельском, Курортном, Петродворцовом и Кронштадтском районах. При этом в данных районах легче всего найти занятость в сферах здравоохранения и образования. Сказывается и благоприятное местоположение районов — на берегу Финского залива много частных пансионатов, туристических баз и других мест отдыха и оздоровления для петербуржцев и гостей города.

Работодатели часто ищут инженеров-конструкторов, токарей, инженеров по ремонту технологического оборудования, электрогазосварщиков. На втором месте по востребованности рабочих мест непосредственно рабочие профессии, не требующие квалификации — их 15% от общего количества рабочих мест Петербурга.

Замыкает тройку лидирующих вакансий — вакансии в сфере транспорта и логистики. Такие немногим отстают от неквалифицированных работников — их 14%.

В целом по городу спросом пользуется административный персонал, работники сферы производства, строительства, транспорта, здравоохранения и образования. Таких вакансий — 70% от общего числа предложений о работе.