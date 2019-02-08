Умер актер театра и кино Сергей Юрский

В Москве умер народный артист, актер театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщили в театре Моссовета, пишет РИА «Новости».

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. Он учился на юрфаке Ленинградского университета, а на третьем курсе перешел в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (сейчас он называется Санкт-Петербургской государственной академией театрального искусства).

Еще будучи студентом Юрского приняли в Большой драматический театр (БДТ), где он проработал 20 лет, после чего переехал в Москву.

Юрский запомнился ролями в фильмах «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя» и «Золотой теленок».

Народный артист умер в 83 года. Причина смерти пока не известна.