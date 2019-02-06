«Бог им судья»: отец студента, погибшего из-за рухнувшей глыбы льда, просит никого не наказывать

Отец молодого человек Акабек Очилов дал интервью «Фонтанке». Он рассказал, что после смерти сына с ним связались представители администрации Петроградского района и университета, где Бабурбек учился уже на пятом курсе. Вуз пообещал покрыть все расходы семьи на похороны.

5 февраля в Петроградском районе Петербурга произошла трагедия — с крыши химико-фармацевтического университета на группу людей рухнула глыба льда . От удара погиб 23-летний студент Бабурбек Очилов, который в этот день пришел сдавать контрольные работы.

Акабек рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали всё, что тогда произошло: лед отошел от крыши, ударился о балкон, отлетел прямо на дорогу, где стояли люди. «Говорят, что какое-то время он дышал. Скорая подъехала, хотела его спасти, но было уже поздно», — рассказывает отец.

Он заявил, что не хочет проводить вскрытие, а также не собирается никого наказывать.

«На все воля бога. Уголовным делом моему сыну никак не помочь. Не воскресим же мы его. А если кого-то наказать этим, то ничего не изменится. Бог им судья. Я и моя семья прощаем этих людей, которые были причиной того, что мой сын ушел из жизни», — говорит Акабек. Сына он похоронит в Узбекистане.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).