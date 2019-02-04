Дорожные знаки уменьшат по всей России

Дорожные знаки станут меньше по всей России. В ГИБДД заявляют, что уменьшенные варианты хорошо прижились в Москве, Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.

Сейчас для знака «Парковка» стандартным является размер 60х60, а новым форматом станет размер 35х35. Уменьшат также круглые знаки — до 50 см.

В Петербурге дорожные знаки нового формата были установлены на нескольких улицах в центре города, а в Москве на более чем 100 улицах. В ГИБДД уверяют, что водители даже не заметили разницы. При этом знаки не загораживают обзор пешеходам и хорошо вписываются в городскую среду, говорят авторы идеи.

Старт эксперименту по установке уменьшенных дорожных знаков еще в декабре 2016 года дал первый вице-премьер Игорь Шувалов, который подписал соответствующее поручение.