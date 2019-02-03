Благотворительный фонд AdVita запустил челлендж #небойсямаски в поддержку онкобольных
Благотворительный фонд AdVita, оказывающий помощь людям с онкологическими заболеваниями, запустил в Сети челлендж #небойсямаски. Его слоган — «Невежество заразно, рак — нет!». Цель проекта — поддержать людей, сражающихся с раком, и побороть предрассудки, связанные с болезнью. А также объяснить, что рак не заразен, а маски необходимы больным в качестве средства защиты.
Поддержать акцию может любой желающий. Все, что для этого нужно — сфотографироваться в медицинской маске и поделиться снимком в социальных сетях с хештегом #небойсямаски. Можно сделать портрет, устроить коллективную фотосессию с друзьями или коллегами, даже сфотографировать своих домашних животных в маске — никаких ограничений для фантазии. Фотокарточку также можно сопроводить подписью с объяснением, почему этот вопрос важен именно для вас. Например: «Я присоединяюсь к челленджу AdVita #небойсямаски, потому что невежество заразно, а рак — нет».
«Многие считают, что рак заразен. Это заблуждение — рак не передается воздушно-капельным путем, через стены и при близком контакте. Даже если вы будете целыми днями стараться — не заразитесь. Маски, которые носят люди с онкологическими заболеваниями, нужны им самим как средство защиты от инфекций», — говорится в сообщении фонда.
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«Невежество заразно, рак – нет!» Под этим слоганом фонд #advita запускает челлендж #небойсямаски. ⠀ Многие считают, что рак заразен. Это заблуждение – рак не передается воздушно-капельным путем, через стены и при близком контакте. Даже если вы будете целыми днями стараться – не заразитесь. Маски, которые носят люди с онкологическими заболеваниями, нужны им самим как средство защиты от инфекций. ⠀ 4 февраля Всемирный день борьбы против рака, а уже 15-го – Международный день детей, больных раком. ⠀ ⠀ Поддержите челлендж, и вместе мы сможем побороть предрассудки! Просто сфотографируйтесь в медицинской маске и поделитесь фото в соцсетях с хэштэгом #небойсямаски. Вы можете сделать портрет, устроить коллективную фотосессию с друзьями или коллегами, даже сфотографировать своих домашних животных в маске — никаких ограничений для фантазии. ⠀ Можете написать короткий текст, почему это важно именно для вас. Примерно так: «Я присоединяюсь к челленджу AdVita #небойсямаски, потому что невежество заразно, а рак – нет». Спасибо!
Крупнейший в Петербурге фонд помощи людям с онкологическими заболеваниями AdVita, номинанты премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга", не только находит деньги на лечение, но и консультирует, помогает оформлять документы, находит доноров и даже размещает приезжих. Ежегодно команда AdVita проводит десятки мероприятий: лекции, фестивали, концерты, спектакли, донорские марафоны, бутик-сейл и аукционы, а к своему 15-летию фонд создал масштабный видеопроект «Книга о Женечке», в рамках которого лучшие актрисы страны от Ксении Раппопорт до Чулпан Хаматовой читали отрывки из книги женщины, дочь которой умерла от рака.
Напомним, в ноябре прошлого года благотворительный фонд AdVita запустил акцию по сбору новогодних подарков для своих подопечных —взрослых онкобольных. В августе «Собака.ru» совместно с фондом AdVita устроила благотворительный бутик-сейл в пользу пациентов с онкологическими диагнозами, в котором приняли участие 50 молодых, авангардных, уличных и кутюрных брендов, передавшие вещи из своих коллекций для масштабной летней распродажи. В итоге удалось собрать более 300 тысяч рублей.
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