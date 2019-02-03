Благотворительный фонд AdVita запустил челлендж #небойсямаски в поддержку онкобольных

Благотворительный фонд AdVita, оказывающий помощь людям с онкологическими заболеваниями, запустил в Сети челлендж #небойсямаски. Его слоган — «Невежество заразно, рак — нет!». Цель проекта — поддержать людей, сражающихся с раком, и побороть предрассудки, связанные с болезнью. А также объяснить, что рак не заразен, а маски необходимы больным в качестве средства защиты.

Поддержать акцию может любой желающий. Все, что для этого нужно — сфотографироваться в медицинской маске и поделиться снимком в социальных сетях с хештегом #небойсямаски. Можно сделать портрет, устроить коллективную фотосессию с друзьями или коллегами, даже сфотографировать своих домашних животных в маске — никаких ограничений для фантазии. Фотокарточку также можно сопроводить подписью с объяснением, почему этот вопрос важен именно для вас. Например: «Я присоединяюсь к челленджу AdVita #небойсямаски, потому что невежество заразно, а рак — нет».

«Многие считают, что рак заразен. Это заблуждение — рак не передается воздушно-капельным путем, через стены и при близком контакте. Даже если вы будете целыми днями стараться — не заразитесь. Маски, которые носят люди с онкологическими заболеваниями, нужны им самим как средство защиты от инфекций», — говорится в сообщении фонда.