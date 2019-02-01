«Аэрофлот» вернул бесплатный алкоголь на рейсы эконом-класса

С 1 февраля 2019 года компания «Аэрофлот» вернула бесплатные алкогольные напитки для пассажиров эконом-класса. Речь идет о рейсах продолжительностью более трех часов.

«С 1 февраля вернем пиво на рейсах от шести часов; вино на ряде рейсов от трех часов. Пассажирам экономкласса будут предлагать дорожные наборы с расширенным содержанием», — говорит представитель компании.Также пассажирам будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием»: тапки, маска, беруши.

От подачи алкоголя в эконом-классе «Аэрофлот» отказался в 2010 году, так как на дальних рейсах наблюдалось наибольшее количество нетрезвых пассажиров, которые мешали окружающим. Ограничения коснулись рейсов из Москвы в Гавану, Шанхай, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Бангкок и Петропавловск-Камчатский.