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Эрмитаж расширил список лиц, которые могут посещать музей бесплатно

Государственный Эрмитаж расширил список лиц, которые могут бесплатно посещать музей. Теперь такое право дадут аспирантам, ассистентам-стажерам и адъюнктам. 

Льготой можно воспользоваться только при предъявлении соответствующих документов. Нововведение вступит в силу с 1 февраля. Сейчас бесплатно посещать музей могут дети, студенты и пенсионеры. 

Ранее в Эрмитаже рассказали о разработке мобильного приложения для тех, кто стоит в очереди. Оно поможет им больше узнать про не самые популярные экспонаты музея.


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