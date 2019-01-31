Эрмитаж расширил список лиц, которые могут посещать музей бесплатно

Государственный Эрмитаж расширил список лиц, которые могут бесплатно посещать музей. Теперь такое право дадут аспирантам, ассистентам-стажерам и адъюнктам.

Льготой можно воспользоваться только при предъявлении соответствующих документов. Нововведение вступит в силу с 1 февраля. Сейчас бесплатно посещать музей могут дети, студенты и пенсионеры.

Ранее в Эрмитаже рассказали о разработке мобильного приложения для тех, кто стоит в очереди. Оно поможет им больше узнать про не самые популярные экспонаты музея.