Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг

С 31 января россияне могут узнать свой персональный кредитный рейтинг, пишет РИА Новости. Он закреплен в поправках к федеральному закону «О кредитных историях».

При составлении рейтинга учитывает наличие просрочек по платежам, уровень долговой нагрузки и возраст кредитной истории. За все это человеку присваиваются баллы: чем их больше, там ниже уровень кредитного риска.

Два раза свой кредитный рейтинг можно будет запросить бесплатно раз в год — по одному разу в бумажном и электронном виде. Это можно сделать через портал «Госуслуги», личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).